Pellegrini rozbúral povolebné chiméry: Čaká nás náročný scenár, no TOTO bude úplne najhoršia cesta

(Zdroj: Topky/ Ján Zemiar)

BRATISLAVA – Volebná noc vo väčšine volebných štábov je spojená s napätou situáciou. Zatiaľ čo niektoré strany ešte stále bojujú o hlasy voličov, ktoré budú potrebovať pre svoj prechod parlamentnými bránami, niektoré strany už zvažujú svoj budúci koaličný potenciál. Jednou z nich je aj strana Hlas-SD. Predseda Peter Pellegrini sa už nechal počuť, že najhorším možným scenárom septembrových volieb by bol pat.

Volebná noc v Hlase: Vyhlásenie Petra Pellegriniho (Zdroj: Topky/ Ján Zemiar)

„Všetci hovoria, že pokiaľ bude pat, budú predčasné voľby, kto by ich ale vyhlási,“ pýta sa Pellegrini. „Môže nastať situácia, že úradnícka vláda bude vládnuť až do tej doby, než sa nájde tých 90 hlasov,“ povedal k situácii, pri ktorej by bolo potrebné predčasné voľby vyhlásiť práve 90 hlasmi poslancov.

(Zdroj: Topky/Maarty)

Pellegrini si myslí, že prezidentka Čaputová by mohla poveriť zostavením vlády víťaza volieb aj bez toho, aby mal väčšinu v parlamente. „Keby neprešiel parlamentom a nezíska dôveru, nechá ho vládnuť, rovnako, ako nechala Eduarda Hegera a predčasné voľby nebudú,“ povedal bývalý premiér.