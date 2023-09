VIDEOROZHOVOR Boris Kollár: SIS by som už druhýkrát nechcel! Musíme postrážiť výstavbu bytov, aby ju nezrušili

(Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

BRATISLAVA – Posledné prieskumy ukazujú, že sú na hrane zvoliteľnosti, no nervozita v strane preto vraj nepanuje. S kampaňou je spokojní a zdôrazňuje, že po voľbách sú pre nich dôležité vysoké ceny potravín, či riešenie problémov s hypotékami. Pripravený je ale aj na úlohu opozičného poslanca a s politikou sa skončiť nechystá. O tom, s kým si vie predstaviť povolebnú spoluprácu, ako sa pozerá na kauzy, ktoré sú s jeho osobou v posledných týždňoch spájané a či by mal ešte po voľbách záujem o SIS sme sa rozprávali s predsedom strany Sme rodina BORISOM KOLLÁROM.

VIAC VO VIDEOROZHOVORE TU:

V rozhovore sa tiež dozviete:

Či má obavy, že sa Sme rodina nedostane do parlamentu

S akými stranami by nešiel do koalície a prečo

Prečo by už druhýkrát nechcel dostať SIS

Ako je ako otec 13 detí spokojný so stavom slovenského školstva

O aké rezorty by mala jeho strana záujem

Čo by určite muselo byť v Programovom vyhlásení vlády, ktorej by bol súčasťou

Či v prípade neúspechu odíde z čela Sme rodina

Prečo ešte ľudia nebývajú v sľubovaných nájomných bytoch

(Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Po posledných voľbách ste mali SIS. Brali by ste ju znova, ak by to bolo na stole?

- Nie, nezobral by som ju.

Prečo?

- Cez SIS sa do vás ľahko kope, lebo SIS sa nevie brániť. Keď máte ministerstvo zdravotníctva alebo dopravy a niekto do vás kopne, tak viete okamžite prísť a dať na stôl všetky dôkazy o tom, že to nie je pravda. Ale v SIS-ke to neviete urobiť, lebo je to v utajenom režime a SIS sa nemôže vyjadriť ani tak, ani tak. Všimli ste si, že keď sa ich spýtajú, či boli ich agenti tam a tam a sledovali niekoho, tak nemôžu povedať, že áno, sledovali, alebo nie, nesledovali?

(Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Predtým ste to nevnímali?

- Nie. Ja som predtým v živote nebol vo vláde a nenominoval riaditeľa SIS. Z dnešných skúseností viem, že je to úplný nezmysel, lebo sa neviete obrániť. Obrániť sa môžete jedine tak, že o tri roky, keď prezidentka uvoľní riaditeľa v časti spod nejakého utajenia, tak bude môcť vypovedať pred nejakým sudcom. Je to veľmi komplikovaná záležitosť a bude to trvať 3-4 roky. Čo vám je potom platná tá pravda, keď ja mám problém dnes? Na ministerstve dopravy chytíte a ukážete dôkazy transparentne smerom k národu. V prípade SIS vám povedia, že som lustroval nejaké auto, ale ako ja viem dokázať, že som ho nelustroval? Ďalšia vec je, že aj keď dáte nejakého nominanta, tak neviete zadať úlohu riaditeľovi SIS. Je to nezmysel a nedá sa to. Riaditeľovi SIS vie zadať úlohu len premiér a aj to len cez bezpečnostnú radu, lebo SIS má nejaké postavenia a funkcie zo zákona. Ľudia majú naivné predstavy, nie je rok 1990 alebo 1996, kedy sa tam dali robiť neskutočné veci. Dnes máte všade systém, všetko sa eviduje.

O aké rezorty máte záujem?

- Keď sa robili rebríčky, tak sme mali najúspešnejších ministrov. Nemali žiadne kauzy, svoju robotu si robili poctivo a dobre. Určite by sme mali záujem o dopravu a o ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny. Myslím, že kurzarbeit, s ktorým prišiel Milan Krajniak, pomohol, aby sme podržali všetky podniky a zamestnancov. Bolo to citeľné a ľudia to ocenili.

Ak skončí Sme rodina v opozícii, budete rádovým opozičným poslancom?

- Ak skončím v opozícii, tak áno, bol by som rádovým opozičným poslancom. Čím iným by som mohol byť?

Stále sa môžete mandátu aj vzdať...

- Prečo by som sa vzdával mandátu?

(Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

V prípade, že by sa Sme rodina nedostala do parlamentu, odídete z čela strany?

- Nie. Ja neodídem a budeme bojovať ďalej, pripravíme stranu, o štyri roky zmeníme systém fungovania a budeme sa snažiť nabrať iný elektorát.

Viac vo videorozhovore:

{{ poll.title }} {{ poll.thanks }} {{ question.text }} {{ question.answer[0].text }} {{ question.answer[1].text }} Hlasovalo: {{questions[0].votes}} {{ poll.title }} {{poll.description}} {{ poll.image_description }} (Zdroj: {{ poll.image_resource }}) {{ question.text }} Zdroj: {{ question.image_resource }} {{ answer.text }} {{ answer.text }} Kontaktný formulár (údaje vo formulári budú slúžiť na kontaktovanie v prípade výhry)









Muž Žena

Súhlasím s mojím zapojením do súťaže, ktorú usporadúva {{ poll.company }} a so spracovaním mojich osobných údajov za účelom realizácie, organizácie a vyhodnotenia súťaže, a to všetko podľa pravidiel súťaže, s ktorými som sa riadne oboznámil(a), ich obsahu som riadne porozumel(a) a súhlasím s nimi. Bez udelenia tohto súhlasu nie je možné zúčastniť sa súťaže. Vaša účasť v súťaži a udelenie Vášho súhlasu ku spracúvaniu Vašich osobných údajov za účelom realizácie a organizácie súťaže je dobrovoľné a tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Odvolaním Vášho súhlasu bude ukončená Vaša účasť v súťaži. {{ poll.title }} {{ question.text }} {{ answer.text }} {{ answer.text }} {{ poll.title }} {{ question.text }} {{ answer.text }} {{ poll.type == 'percent' ? Number(answer.percent).toFixed(2) + '%' : answer.votes }} {{ question.text }} {{ questions[0].answer[0].text }} {{ questions[0].answer[1].text }} Hlasovalo: {{questions[0].votes}} {{ poll.title }} {{ qIndex+1 }}/{{ totalPages }} Zdroj: {{ question.image_resource }} {{ question.text }} Otázka môže obsahovať viacero správnych odpovedí. {{ question.context }} {{ answer.text }} {{ answer.text }} Späť Ďalej Vyhodnotiť

×

Advertoriál pripravený v spolupráci so Sme rodina.

Objednávateľ: SME RODINA, Leškova 5, 81104 Bratislava – Staré Mesto, IČO: 42254515

Dodávateľ: Zoznam, s.r.o., Svätoplukova II. 18892/2 A, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 36029076