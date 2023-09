VIDEOROZHOVOR Richard Sulík: Ak budeme v koalícii, určite zostávam na Slovensku, chcem rezort hospodárstva

(Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

BRATISLAVA – Vo vysokej politike je 13 rokov, no takto intenzívne podľa vlastných slov ešte nekampaňoval. O tom, že sa jeho strana dostane do parlamentu, nepochybuje a odkazuje to aj svojim voličom. Opakovane zdôrazňuje dôležitosť ekonomického rastu krajiny, vo vláde by chcel však riešiť aj problémy nášho školstva a zdravotníctva. Zároveň je však pripravený sedieť aj v opozícii. O politickej budúcnosti, prioritách SaS aj prebiehajúcej kampani sme sa rozprávali so šéfom strany Sloboda a Solidarita RICHARDOM SULÍKOM.

VIAC VO VIDEOROZHOVORE TU:

V rozhovore sa tiež dozviete:

Ako vidí šance SaS dostať sa do parlamentu

O aké rezorty má jeho strana záujem

Či zostane v slovenskej politike aj keď skončí SaS v opozícii

Či plánuje znova kandidovať do europarlamentu

Kde má SaS červenú čiaru

Ako chce dosiahnuť ekonomický rast

Kedy naposledy sa bil a či sa biť vôbec vie

(Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Hlavným sloganom vašej kampane je ekonomický rast. Môžete v skratke pre voličov zhrnúť, čo si pod tým majú predstaviť, ako ho chcete dosiahnuť?

- Ekonomický rast je inými slovami to, že rastie naše hospodárstvo. Zväčšuje sa koláč a keď sa zväčšuje koláč, znamená to, že viac ľudí sa vie z neho najesť. Konkrétne to chceme zabezpečiť tak, že by sme okamžite začali uplatňovať rôzne jednoduché zmeny a pravidlá, ktoré sa dajú rýchlo zrealizovať a nestoja príliš veľa peňazí. Napríklad taká drobnosť ako susedský test. Kým prijmeme nejakú múdrosť tu na Slovensku, budeme si musieť najskôr pozrieť, ako to funguje v susedných krajinách a čo funguje najlepšie a podľa toho sa orientovať. Alebo iné – prijali sme pravidlo „one in - two out“ čo znamená, že keď sa prijme jedna regulácia, musia sa nejaké dve staré regulácie zrušiť. Toto tiež prospeje ekonomike a takýchto pravidiel sme predstavili pred časom 96. Keď ich začneme veľmi rýchlo uplatňovať a realizovať, tak už v budúcom roku by ekonomika u nás citeľne rástla. Moje obľúbené pravidlo je uvoľniť, v ideálnom prípade zrušiť odpisy. Keď si totiž dnes kúpite nejaký stroj za 100-tisíc eur alebo za milión, nemôžete ho dať celý do nákladov. To znamená, že aj keď ste povedzme zaplatili ten milión, nemôžete si znížiť základ dane o milión, ale musíte platiť daň z toho pôvodného a to veľa ľudí, samozrejme, odrádza od toho, aby odvážnejšie investovali. Keby sme odpisy zrušili, boli by sme pravdepodobne jedinou krajinou na svete, ktorá si trúfne spraviť takýto odvážny a silný investičný stimul. To by ste potom videli, ako by ekonomika rástla.

Veľa sa hovorí o tom, že nová vláda bude musieť konsolidovať verejné financie. Ako by ste ich konsolidovali vy?

- Ak zväčšíme ten koláč, tak ešte sa tam ujde kúsok aj na konsolidáciu. Toto považujem za riešenie. Definitívne odmietame zvyšovanie daní a tak isto nechceme sekať sociálne štandardy.

(Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Ale aj keby ste prijali tie opatrenia, ktoré ste spomínali, tak bude nejaký čas trvať, kým sa prejavia na príjmoch štátneho rozpočtu. Preto sa pýtam, čo chcete robiť dovtedy...

- Preto treba tie opatrenia prijať čím skôr. Dá sa to. Napríklad „Kilečko 3“ je pripravené a môže ísť o mesiac či o dva do parlamentu. V ňom je vyše 300 konkrétnych zlepšení podnikateľského prostredia. Ak sa bude lepšie dariť firmám, tak tým pádom bude viac pracovných miest a tým pádom sa ľudia nebudú báť, že o pracovné miesto prídu.

O aké rezorty máte záujem?

- O tie, kde sú najväčšie problémy – zdravotníctvo, školstvo, podnikanie, ekonomický rast... Ak voliči rozhodnú, že máme byť vo vláde, uvidíme, ako budú prebiehať koaličné rokovania. Nerád porciujem medveďa, keď ešte behá po lese, ale tu niekde sú naše záujmy. A mimochodom - aj v zdravotníctve a aj v školstve bol náš program vyhodnotený ako najlepší. Najmä v zdravotníctve to bolo s obrovským odstupom.

Vy sám seba vidíte ešte ako ministra?

- Áno, je to moja osobná ambícia. Opäť platí, že ak voliči rozhodnú, tak by som rád pokračoval na ministerstve hospodárstva, lebo tam som zapracovaný. Za 2,5 roka som to tam spoznal a od prvého dňa by som vedel, čo mám robiť.

Rezort financií pre vás nie je prioritou?

- To je už minulosť.

V prípade, že by SaS skončila v opozícii, vy ste pripravený byť rádovým poslancom opozície?

- Áno, budem rádovým poslancom. Ale nevylučujem, že budem kandidovať do europarlamentu.

Viac vo videorozhovore:

{{ poll.title }} {{ poll.thanks }} {{ question.text }} {{ question.answer[0].text }} {{ question.answer[1].text }} Hlasovalo: {{questions[0].votes}} {{ poll.title }} {{poll.description}} {{ poll.image_description }} (Zdroj: {{ poll.image_resource }}) {{ question.text }} Zdroj: {{ question.image_resource }} {{ answer.text }} {{ answer.text }} Kontaktný formulár (údaje vo formulári budú slúžiť na kontaktovanie v prípade výhry)









Muž Žena

Súhlasím s mojím zapojením do súťaže, ktorú usporadúva {{ poll.company }} a so spracovaním mojich osobných údajov za účelom realizácie, organizácie a vyhodnotenia súťaže, a to všetko podľa pravidiel súťaže, s ktorými som sa riadne oboznámil(a), ich obsahu som riadne porozumel(a) a súhlasím s nimi. Bez udelenia tohto súhlasu nie je možné zúčastniť sa súťaže. Vaša účasť v súťaži a udelenie Vášho súhlasu ku spracúvaniu Vašich osobných údajov za účelom realizácie a organizácie súťaže je dobrovoľné a tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Odvolaním Vášho súhlasu bude ukončená Vaša účasť v súťaži. {{ poll.title }} {{ question.text }} {{ answer.text }} {{ answer.text }} {{ poll.title }} {{ question.text }} {{ answer.text }} {{ poll.type == 'percent' ? Number(answer.percent).toFixed(2) + '%' : answer.votes }} {{ question.text }} {{ questions[0].answer[0].text }} {{ questions[0].answer[1].text }} Hlasovalo: {{questions[0].votes}} {{ poll.title }} {{ qIndex+1 }}/{{ totalPages }} Zdroj: {{ question.image_resource }} {{ question.text }} Otázka môže obsahovať viacero správnych odpovedí. {{ question.context }} {{ answer.text }} {{ answer.text }} Späť Ďalej Vyhodnotiť



Advertoriál pripravený v spolupráci so Sloboda a Solidarita.

Objednávateľ: Sloboda a Solidarita,

Priemyselná 16318/8 82109 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 42139333

Dodávateľ: Zoznam, s.r.o., Svätoplukova II. 18892/2 A, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 36029076