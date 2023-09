Taraba odkryl škandalózne mrhanie peniazmi na ministerstvách: Enormne veľa dohodárov, hodinová sadzba vás odrovná!

Tomáš Taraba, SNS (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

BRATISLAVA - Zamestnávanie dohodárov za viac ako slušných finančných podmienok, dokonca omnoho lepších, než majú štátni zamestnanci, sa malo diať v posledných troch rokoch na všetkých ministerstvách, aj keď zopár ich naozaj vyčnieva. O tom, o ktoré konkrétne ide, koľko ľudí na dohodu pre nich pracovalo a za akých podmienok či ako so získanými informáciami naloží, sme sa rozprávali s Tomášom Tarabom, ktorý v parlamentných voľbách kandiduje za SNS. V rozhovore prezradil aj to, čo by v prípade účasti na vláde bolo pre národniarov prioritou priorít, či by zmenili postoj Slovenska k Ukrajine a čo má proti progresívnym liberálom.

Dnes ste zverejnili informácie o podozrivom financovaní dohodárov na ministerstvách. Čo ste zistili?

Za posledné tri roky sme počúvali, že abnormálne raste počet dohodárov, ktorí majú mať lepšie podmienky ako štátni zamestnanci na ministerstvách. Mesiac čo mesiac sme cez jednu advokátsku kanceláriu posielali žiadosti na ministerstvá, aby odkryli, koľko majú kmeňových štátnych zamestnancov a koľko dohodárov. To, čo sme zistili, je podľa mňa škandalózne. Na každom jednom ministerstve sme našli dohodárov, ktorí mali lepšie podmienky ako štátni zamestnanci. Máme stanovisko Úradu vlády SR z 8. augusta 2023, v ktorom sa hovorí, že nároky zamestnanca alebo plné plnenia v jeho prospech nemožno dohodnúť priaznivejšie ako sú nároky a plnenia vyplývajúce z pracovného pomeru. Nemal by teda nastať prípad, že by ministerstvo namiesto štátneho zamestnanca dohodlo dohodára a mal lepšie podmienky ako štátny zamestnanec.

Deje sa to vo všetkých rezortoch?

Tento jav sa rozšíril na všetkých ministerstvách, ale najvypuklejšie je to na ministerstve regionálneho rozvoja a informatizácie, kde v roku 2022 odpracovali dohodári 78 000 hodín, išlo na to 2,3 milióna eur. Bavíme sa o 469 zamestnancoch, ktorí ako keby boli nahradení dohodármi. Keby dostávali normálne tabuľkové platy, štát by to stálo 1,4 milióna eur. Potom je to ministerstvo spravodlivosti, kde v niektorých mesiacoch bolo 143 dohodárov, hodinová sadzbe sa pri niektorých pohybuje v sume 50 až 60 eur. To keby mal mať štátny zamestnanec, tak by mal desaťtisícový a vyšší plat. Úplnou perličkou je však ministerstvo životného prostredia, ktoré k 31. 12. 2022 malo 452 obsadených miest a popri tom zamestnávali 712 dohodárov, toto mi pripadá už úplne šialené.

Ako s týmito informáciami naložíte?

Ak by nám voliči dali vo voľbách dôveru, našou požiadavkou pre každého koaličného partnera bude, aby boli tie informácie preverené, či tí ľudia naozaj niečo robili, či neprišlo k mrhaniu verejnými zdrojmi, budeme chcieť vidieť dokumentáciu a po štvrté sa budeme pýtať, či to nie sú nejaké schémy na to, aby niekto nosil peniaze z týchto výplat naspäť.

(Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Kam bude podľa vás Slovensko smerovať po týchto voľbách?

Máme len dve cesty. Buď vznikne nesúrodý zlepenec rôznych protichodných politických strán a síl a nemôže to skončiť inak ako chaosom alebo vznikne normálna stabilná vláda, ktorej súčasťou chce byť SNS. Taká, ktorá nebude vytrhávať Slovensko zo žiadnych euroatlantických štruktúr, ale na druhej strane bude od prvého dňa vedieť riešiť problémy, ktoré tu sú a to je výstavba nemocníc, diaľnic, dokáže riešiť energetickú krízu, hypotekárnu krízu.

Stávkové kancelárie ponúkajú možnosť tipnúť si výsledok volieb. Kto to podľa vás bude, Smer alebo Progresívne Slovensko?

Pre mňa nie je dôležité kto vyhrá, ale kto bude zostavovať vládu. Progresívne Slovensko dnes je nejaká bublinka, ktorú neviem úplne odhadnúť, ale viem si predstaviť, že sa to nakoncentruje, že Bratislava možno bude v dominantnej časti voliť PS. Ale myslím si, že vzhľadom na extrémistický program PS najmä v kultúrnej a etickej oblasti alebo v oblasti vzdania sa práva Slovenska mať veto v Európskej únii, tak majú oveľa nižšiu šancu zostaviť vládu. Napriek tomu, že nepovažujem za najdôležitejšie kto vyhrá, myslím si, že to bude Smer.

(Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Mnohí si všimli, že v diskusiách sa niektorí politici správajú tak, že budúca koalícia je dohodnutá. Komunikuje už SNS s Hlasom a Smerom?

Myslím si, že SNS, Smer a Hlas by boli taká prirodzená koalícia tak, aby to fungovalo. Hovoríme otvorene, že pre nás ako SNS je dôležité ustrážiť budúci program vlády, aby sme posilnili štátotvorný princíp a aby sme jasne povedali, že nebudeme otvárať dvere žiadnej gender ideológii. Vidíme sa ako akýsi mediátor vzťahov, aby Hlas nešiel s PS, čo si myslím, že by bola politická samovražda.

Ak by sa SNS stala súčasťou vlády, čo by bolo pre vás prioritou priorít?

Musím povedať, že sú to tri okruhy. Je potrebné zrušiť veľa zákonov, ktorú súčasná vláda prijala, napríklad zákon o svojvoľnej zonácii národných parkov, ďalej treba riešiť ceny energií, hypotéky a potom sú tu systémové zmeny. Budeme si musieť upratať v školstve, naštartovať reálny a efektívny plán výstavby nových nemocníc. Pre SNS bude priorita okamžite dostavať infraštruktúru. Náš model je ten ako v Chorvátsku, vyberieme jedného PPP dodávateľa. Keď oni dokázali za tri roky postaviť vyše tisíc kilometrov diaľnic, je smiešne, keď my sa tu rok čo rok chválime, že máme 10 – 15 kilometrov diaľnic. Proste Slovensko neskutočne zaostáva, sme druhá najchudobnejšia krajina, to je škandalózny výsledok pôsobenia tejto vlády. Buď sa od toho odrazíme a prinesieme výsledky a Slovensko bude aj keď malý, ale atraktívny štát pre investovanie alebo budeme v tomto marazme pokračovať ďalej a čaká nás grécka cesta. Chcem povedať, že nepôjdeme do nejakej vlády, kde budeme iba nejakou handrou do počtu.

