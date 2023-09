TRAPAS v predvolebnej debate, lídri strán to vážne POHNOJILI! „One time, next time“? Skúška z angličtiny im teda nevyšla

(Zdroj: Reprofoto Markíza/Na telo s Michalom Kovačičom, Getty Images)

Na otázku moderátora Michala Kovačiča, ako a akým jazykom by na postoch v budúcej vláde dokázali prezentovať Slovensko v zahraničí, dostal hneď niekoľko rozpačitých, až vtipných odpovedí. „Slovakia is very beutiful country with lot of great people,“ (Slovensko je veľmi krásna krajina s mnoho skvelými ľuďmi) povedal Igor Matovič v relácii Voľby 2023- Veľká predvolebná diskusia.

Kvalitnou angličtinou sa však prezentoval dlhoročný poslanec europarlamentu Michal Šimečka (Progresívne Slovensko). V krátkom simulovanom pozdrave zdôraznil aj fakt, že v reprezentácii Slovenska by kládol dôraz na budovanie korektných vzťahov v rámci Európskej únie.

Na lámanie chleba došlo až v momente, kedy sa k slovu dostal predseda KDH Milan Majerský, ktorý by sa v anglickom jazyku odprezentoval ako prezident KDH. Ten vo svojom prejave zdôraznil, že zahraničné rokovania by viedol aj v slovenčine.

Svoje nedostatky uznal aj Richard Sulík. „Ja by som to skúsil lámavou angličtinou, niečo by som tam dal dokopy asi,“ povedal Sulík s tým, že na otázku však v angličtine odpovedať nebude. Je potrebné dodať, že Richard Sulík sa už v minulosti prezentoval perfektnou a spisovnou nemčinou. Na otázku odmietol reagovať aj predseda strany Sme rodina Boris Kollár so slovami „nebudem míňať čas“.

Stručne odpovedal aj predseda SNS Andrej Danko. „Dobrý deň, som predseda Slovenskej národnej strany,“ povedal po nemecky. Naznačil však, že na otázku by vedel odpovedať aj ruštinou.

„Hello, my name is Milan Uhrík. I am prime minister of Slovak Republic. This is Michal Šimečka, servant of EU and that's it,“ (Ahoj, volám sa Milan Uhrík. Som premiér Slovenskej republiky. Toto je Michal Šimečka, sluha Európskej únie, a to je všetko) povedal predseda strany Republika. „Za prvé, dúfam, že pán Uhrík nikdy nebude v žiadnej slovenskej vláde. Ak by sa takto predstavil, tak by všetci iba gúľali očami,“ komentoval Šimečka.

V závere otázok hladinu zábavy rozvíril Erik Tomáš, podpredseda ľavicovej Hlas-SD. „Hi, I’m Erik Tomáš, I’m member of parliement of Slovak parliement. If you want to visit Slovakia... Good Idea... Good Idea Slovakia,“ (Ahoj, som Erik Tomáš, člen parlamentu slovenského parlamentu. Pokiaľ chcete navštíviť Slovensko... Dobrý nápad... Dobrý nápad Slovensko) povedal Tomáš.

Predháňali sa v sľuboch

Zmena atmosféry v spoločnosti i politickej kultúry, vznik stabilnej vlády, podpora ekonomického rastu a naštartovanie ekonomiky, adresná pomoc najzraniteľnejším či úprava trestnoprávneho systému. V predvolebnej diskusii o svojich programoch a víziách diskutovali lídri hnutí a strán OĽANO Igor Matovič, Progresívne Slovensko (PS) Michal Šimečka, KDH Milan Majerský, SaS Richard Sulík, Sme rodina Boris Kollár, SNS Andrej Danko, Republika Milan Uhrík a podpredseda Hlasu-SD Erik Tomáš.

OĽANO, PS i KDH chcú postaviť tri veľké nemocnice, nezhodujú sa v dĺžke výstavby. Podľa Šimečku sa zrejme nebudú dať všetky postaviť v jednom volebnom období. S Matovičom sa zhodli na možnosti čerpať na to európske zdroje. Pre SNS je podľa Danka v zdravotníctve prioritou cesta pacienta. Podčiarkol aj potrebu ukončiť vojnu medzi štátom a súkromníkmi a napríklad rokovať so súkromnou spoločnosťou. Obdobne to vníma aj Kollár. Považuje za naivné predstavy o postavení veľkej nemocnice za štyri roky a kúpil by tú, ktorá už je v Bratislave hotová.

Prioritou hnutia Republika v zdravotníctve je okrem iného stabilizácia siete a dostupnosť starostlivosti v regiónoch a na perifériách. Sulík chce ísť cestou znižovania čakacích lehôt a ich stanovením, znižovaním administratívneho zaťaženia či presunom očkovania na lekárne, aby sa odbremenili lekári. Majerský súhlasí s nastavením čakacích lehôt, navrhuje tiež zjednotiť systémy poplatkov. Diskutujúci sa zhodli na potrebe riešenia platov učiteľov. Súhlasia, že nemôžu zarábať viac v Bratislave a menej na východe krajiny. Matovič, Danko, Uhrík i Tomáš by šli cestou dorovnania inými benefitmi, napríklad príspevkami na bývanie.

Nezhodli sa pri cenách potravín. Šimečka vyhlásil, že žiadna vláda nemá nástroj na stlačenie ich cien a že vzhľadom na situáciu vo svete nejaký čas budú vysoké. Apeluje na adresnú pomoc najzraniteľnejším skupinám. Kollár chce ísť cestou zvýšenia konkurencie pri reťazcoch a vybudovať sieť regionálnych producentov, spracovateľov a predajcov. Štátny obchodný reťazec z programu Sme rodina je podľa Tomáša nerealizovateľný. S Dankom a Uhríkom apelovali na zlepšenie dostupnosti potravín v menších obciach. Matovič vidí cestu v referencovaní cien potravín. Sulík hovorí o zjednodušení predaja z dvora a ďalších opatreniach.

PS chce podľa Šimečku zachovať Úrad špeciálnej prokuratúry i Špecializovaného trestného súdu. Vie si predstaviť reformu prokuratúry, aby generálny prokurátor nebol jeden človek autokraticky postavený nad spoločnosťou. Matovič s ním súhlasil a zdôraznil potrebu boja za spravodlivosť. KDH je za zachovanie špeciálnej prokuratúry a odmieta zásahy do vyšetrovaní káuz. Majerský si vie predstaviť aj úpravu paragrafu 363 Trestného priadku, aby o jeho využití nerozhodoval jeden človek, ale kolektív prokurátorov.