Ambíciou KDH je integrovať stredopravé politické spektrum, tvrdí Tomáš Merašický

Tomáš Merašický (Zdroj: Topky/ Vlado Anjel)

BRATISLAVA - KDH by chcelo po parlamentných voľbách začať s procesom integrácie stredopravého politického spektra. Pre TASR to skonštatoval podpredseda KDH Tomáš Merašický. Doplnil, že pokiaľ majú "progresívci a liberáli" záujem po voľbách vládnuť, mali by prestať útočiť na kresťanov a potenciálnych partnerov z konzervatívneho spektra.