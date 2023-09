Reforme samospráv sa vo svojich volebných programoch venuje len týchto päť strán

(Zdroj: Topky/ Vlado Anjel)

ÚMS ocenila program strany Hlas-SD v oblasti samosprávy. "Ako keby tá ich predstava o silnom štáte bola skoro totožná s tým, že silný bude štát vtedy, ak bude silná samospráva, čo hodnotíme ako veľké pozitívum," povedala Červenáková.

KDH sa vo svojom programe vracia ku konceptu miestnych akčných skupín, ktoré z pohľadu ÚMS nič neriešia. Demokrati popisujú potenciálny proces reformy verejnej správy, vrátane inštitucionálneho zabezpečenia. Niektoré návrhy však považuje únia za nerealizovateľné. Strana Aliancia sa reforme venuje z národnostného princípu. Program Progresívneho Slovenska hovorí o reforme verejnej správy, vrátane reformy Košíc a Bratislavy a zavedení daňového mixu. Oba ciele má podľa ÚMS uvedené bez väčších detailov.

Smer-SD má päť viet a SNS desať viet

Hnutie OĽANO podľa viceprezidentky hovorí o reforme územnej správy v jednej vete, ktorá je komplikovane napísaná. SaS má vo svojom programe len zmenu financovania takou formou, s ktorou únia nie je stotožnená. Červenáková zhodnotila, že Sme rodina má súhrnne o samospráve priamo alebo nepriamo desať slov. Smer-SD má päť viet a SNS desať viet.

ÚMS kritizuje, že programy zväčša konštatujú aktuálny a cieľový stav slovami ako podporíme, zabezpečíme či dosiahneme. "Málo však popisujú spôsob, akým to chcú dosiahnuť. Je to kľúčová vec, lebo povedať, že niečo nejako bude, ale nevieme, aká je k tomu cesta, môže viesť k zhoršeniu situácie," poznamenala Červenáková.

Za dôležité únia miest považuje nasledovné

Za dôležité únia miest považuje, že strany hovoria o decentralizácii a usporiadaní kompetencií medzi štátom a samosprávou a podporujú to, aby viac kompetencií a financií išlo do územia. "Úplná zhoda naprieč všetkými politickými stranami je v tom, že samosprávy by mali byť oveľa viac angažované v rozhodovaní o eurofondoch a tie by sa mali prioritne preniesť do územia," skonštatovala Červenáková.

Nepomôže ani kvalitná reforma školstva

Prezident ÚMS Richard Rybníček podotkol, že reforma verejnej správy má byť po voľbách premiérskou témou. Ide o reformu zloženú z reformy financovania, územnosprávneho členenia, volebného systému a kompetenčnej reformy. "Nepomôže ani kvalitná reforma školstva ani zdravotníctva, ak sa neudeje reforma toho, čo žijeme," skonštatoval.

ÚMS zároveň ponúka svoje odborné kapacity na prípravu reformy. Únia hodnotila programy politických strán, ktoré mali v prieskumoch v posledných dvoch mesiacoch viac ako tri percentá. Hodnotila, či majú v programe aspoň čiastočne rozpracovanú oblasť regionálnej politiky, komplexnú reformu, kompetencie, financovanie a majetok, územnosprávne usporiadanie, volebné systémy a verejnú správu.