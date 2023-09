Podľa KDH potrebuje záchranná zdravotná služba a jej operačné stredisko reformu

Ilustračné foto (Zdroj: Facebook/Záchranná zdravotná služba Bratislava)

"Záchranná služba má 600.000 výjazdov ročne, 75 percent z nich je menej naliehavých a z toho tretina je takých, ktoré vôbec záchranári nemuseli riešiť. Vtedy chýbajú na miestach, kde by mali naozaj byť," uviedol Majerský. Hnutie chce zefektívniť prácu OS, ktoré by malo selektovať výjazdy a určiť, kde je prítomnosť záchranárov nutná, kde stačí dopravná zdravotná služba (DZS) a kde si dokážu pacienti pomôcť aj sami. DZS by mala podľa Majerského prejsť pod OS ZZS, aby efektívne transportovala pacientov do nemocnice alebo na vyšetrenie.

Archívne video:Brífing strany KDH na tému zdravotníctva

Brífing strany KDH na tému zdravotníctva (Zdroj: Topky/Maarty)

Predložená reforma by podľa KDH štát nestála peniaze navyše, centrálne riadenie by však zefektívnilo systém. Majerský dodal, že potrebná je v tejto súvislosti najmä digitalizácia, preškolenie pracovníkov OS a vytvorenie poradenskej linky pre pacientov. "Ďalšou kľúčovou témou je edukácia laickej verejnosti. Chceme tiež vytvoriť sieť tzv. first responderov, ľudí preškolených z prvej pomoci, ktorí budú naprieč celým Slovenskom, budú mať k dispozícii verejný defibrilátor, privolajú ich k akútnym stavom a do príchodu zdravotnej služby poskytnú postihnutému pomoc," vysvetlil Majerský.

Chcú rozšíriť sieť heliportov

Expert KDH na zdravotníctvo Peter Stachura dodal, že hnutie chce zmeniť aj systém poskytovanej akútnej zdravotnej starostlivosti a rozšíriť sieť heliportov. "Je to vec dostupnosti, na Slovensku nemáme víziu a jednoznačne zadefinované, kde sú urgentné príjmy spĺňajúce kritériá pracovísk 21. storočia. Urgentný príjem, ktorý bol vybudovaný v Košiciach, nie je na mieste, kde sa dokážu postarať napríklad o polytraumatizovaných pacientov komplexne a musia ich prevážať z Rastislavovej ulice na Triedu SNP. Takýchto anomálií je u nás viac a urgentné príjmy či už materiálno-technickým a personálnym zabezpečením nespĺňajú očakávané kritériá," skonštatoval Stachura.

Peter Stachura (Zdroj: Topky/ Vlado Anjel)

Upozornil tiež, že na Slovensku je len desať aktívnych heliportov a z nich iba sedem spĺňa kritériá na pristávanie vrtuľníkov. "Na porovnanie, v Českej republike je 34 heliportov, ktoré sú veľmi blízko nemocníc," dodáva Stachura s tým, že KDH pripravilo stratégiu, ako túto problematiku riešiť.