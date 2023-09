Konsolidácia financií sa nesmie dotknúť sociálneho štandardu, tvrdí Fico

Robert Fico (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Konsolidácia verejných financií sa nesmie dotknúť dosiahnutého sociálneho štandardu. V sobotnej relácii RTVS Sobotné dialógy to skonštatoval šéf Smeru-SD Robert Fico. Predseda KDH Milan Majerský by v rámci konsolidácie podporoval zvýšenie niektorých daní. Spomenul napríklad bankový odvod. Fico zároveň tvrdí, že nálady v KDH o povolebnej spolupráci so Smerom-SD sú úplne iné ako oficiálne stanovisko o vylúčení Smeru-SD. Majerský to odmietol.

"Nebude sa nič rušiť z toho, čo ľudia majú. Oznámili sme už dávno, že budeme konsolidovať tempom 0,5 percenta ročne," povedal Fico o konsolidácii verejných financií. Hospodársky rast treba podľa neho naštartovať viacerými krokmi vrátane solidarity bohatých s chudobnými. Konsolidácia má byť podľa neho pomalá.

archívne video

Podľa Demokratov Fico straší migrantmi, prekrýva korupčné kauzy blízke SMERU (Zdroj: TASR/Martina Kriková)

Fico zdôraznil, že maximálne množstvo z eurofondov treba presunúť na samosprávne kraje a mestá a obce. Majerský súhlasí, že eurofondy musia ísť v čo najväčšej miere na samosprávy. KDH by podľa neho podporovalo zákon, ktorý by riešil presun eurofondov do regiónov. Úzko s tým podľa neho súvisí reforma verejnej správy v zmysle väčších kompetencií pre samosprávy.

KDH je za zvýšenie niektorých daní

"Bankový odvod solidarity, ak by sme to dali na 0,2 percenta, už by to bola cesta, aby sme získali do štátneho rozpočtu možno nejakých 200 - 250 miliónov eur," priblížil. Fico reagoval, že na bankovej dani by sa vedeli zhodnúť s kresťanskými demokratmi. Majerský zopakoval, že KDH vylúčilo zo spolupráce Smer-SD a extrémistov v podobe Republiky a ĽSNS. Majerský v poslednej dobe "citlivo vníma aj program Progresívneho Slovenska, ktorý má prvky extrémizmu".

Fico reagoval, že kolegovia v KDH majú úplne iný názor na spoluprácu so Smerom-SD. "Chápem, že nás musíte vylučovať, dobre viete, že realita v KDH je úplne iná, ako teraz naznačujete," povedal. Majerský dodal, že pozná názory všetkých členov predsedníctva a to, čo povedal, platí. Majerský pripomenul, že zákon o energetickej chudobe by pomohol ušetriť financie tam, kde sa dávajú plošne. "Len čo by sme boli adresní, dávali by sme najchudobnejším väčšiu pomoc, strednej triede menšiu pomoc a najlepšie zarábajúcim žiadnu pomoc," povedal. Fico to považuje za administratívne náročné opatrenie. Náklady na byrokraciu by boli podľa neho väčšie ako prínosy do rozpočtu.

Fico by chcel rokovať s regulačným úradom, aby rozhodnutie o plyne a teple bolo prijateľné. Ak sa to nepodarí, prísť chce s kompenzačnými schémami. Majerský hovorí o potrebe využiť plán obnovy, Envirofond i eurofondy na zatepľovanie domácností. Majerský súhlasí s rozhodnutím vlády predĺžiť zákaz dovozu obilia z Ukrajiny. Aj Fico považuje za správne predĺžiť zákaz dovozu, pretože to ohrozuje slovenské poľnohospodárstvo. Smer-SD by chcel rozšíriť zoznam zakázaných komodít.