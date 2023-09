Bitky, facky, kopance, vyhrážky: V politike nejde o nový fenomén, TOTO poslancom história nezabudne!

Politici sa fackovali či vyhrážali jeden druhému dávno pred bitkou Kaliňáka a Matoviča v aute. (Zdroj: NRSR, Topky/Ramon Leško, Vlado Anjel, TASR - Henrich Mišovič, Vladimír Benko)

Matovič vs. Belousovová

Už možno len niektorí pamätníci si spomínajú na roztržku medzi bývalou členkou SNS Annou Belosovovou a Igorom Matovičom, ktorý bol v parlamente v roku 2010 úplným nováčikom. Matovič, ešte v zápale editorskej činnosti, uverejnil v nešpecifikovaných novinách stĺpček, kde Belousovovú z SNS nazval "Ančou". Následne sa ho prišla poslankyňa v parlamente (bez prítomnosti kamier) opýtať, či text písal on. "Tak som jej povedal, že som to písal ja. Fuk, a už aj to bolo. Dostal som takú spakruky," pochválil sa následne novinárom Matovič na chodbe pred rokovacou sálou. Následne sa k činu nepriamo priznala aj samotná Belousovová, ktorá si to obhajovala tým, že sa k nej Matovič nesprával ako k dáme.

Hlina vs. Martvoň

Verejnosť si veľmi dobre spomína aj na obdobie spred desiatich rokov, kedy priamo uprostred schôdze pred kamerami poslanec Alojz Hlina napadol smeráka Antona Martvoňa. Po tomto prípade dokonca Martvoň podával trestné oznámenie, no nakoniec sa celý incident riešil len ako priestupok. Hlina na Martvoňa vyletel po tom, ako ho vo faktickej poznámke nazval "obhajcom šmejdov" a útočil na jeho kritiku exekútorov. Zo stoličky ho však zdvihla až Martvoňova poznámka o "zbohatnutí na predaji alkoholu" v jeho podnikoch. "Tu sa mi pozerajte do oči, do oči sa mi pozerajte!" pribehol s týmito slovami Hlina k Martvoňovi, pričom ho pred zrakmi všetkých zhodil zo stoličky.

Cigániková vs. Tabák

Už to bude roky, čo si poslankyne Jana Bittó Cigániková zo SASKY a Romana Tabák skočili do vlasov. Všetko sa stalo v septembri 2022 v bratislavskom bare na koncerte známeho rappera. Podľa polície však nedošlo k spáchaniu trestného činu, prípad však aj napriek tomu riešil okresný úrad ako priestupok. Tabák nakoniec dostala pokutu 30 eur. "Zvädla ako tulipán," povedala neskôr pre TV JOJ o bitke s Cigánikovou Tabák, ktorá ju okrem iného neskôr po tomto incidente počastovala aj výrazom tepša, ktorý aj zľudovel. "Prvýkrát sa zahnala, netrafila. Druhýkrát sa zahnala, strhla mi čapicu z hlavy a potom mne je vlastne ľúto, že som sa nechala vyprovokovať. Tak som ju musela ukľudniť tým úderom," povedala o bitke Tabák.

Žiak vs. Mazurek

Dráma sa počas tohto volebného obdobia odohrala aj parlamente, a to priamo počas toho, ako rečnil poslanec (vtedy ešte za klub ĽSNS) Milan Mazurek, pričom poslanec Miroslav Žiak zo SASKY si na menší transparent napísal "urevaný nácek". To vtedy vyprovokovalo všetkých kotlebovcov. Žiak to potom popísal na sociálnej sieti. "Dnes som si dovolil napísať na papier pri vystúpení poslanca Mazureka nápisom UREVANÝ NÁCEK Počas toho ako rozprával, že my sme fašisti... Čo ho podnietilo ešte väčšmi rozprávať počas jeho rozpravy o tom, že my sme fašisti," napísal Žiak.

Mazurek sa mal na Žiaka zahnať a prišlo aj k strkanici, pri ktorej zakričal "Poď sem!" "Najskôr sa na mňa zahnal, následne prišiel za mnou a strčil do mňa spôsobom takým, že ako rozhodca by som udelil minimálne žltú kartu, následne prišiel ochrankár Suja a vytrhol mi môj papier surovo z rúk," opisuje Žiak s tým, že počas toho, ako si išiel sadnúť, sa mu dokonca kotlebovci vyhrážali.

Suja vs. Matovič

Verejnosť si veľmi dobre spomína aj na obdobie roku 2021. Vtedy už nezaradený poslanec a bývalý kotelbovec Miroslav Suja oblial pohárom vody ministra financií Igora Matoviča. Neskôr sa prípadu začala venovať taká pozornosť, že vyústila až v pomerne vysoký finančný trest pre Suju, ktorý mal zaplatiť 1000 eur. O treste pritom rozhodli členovia Mandátového a imunitného výboru NR SR. Poslanec Suja sa vtedy neudržal pod kontrolou, keď ešte pred začatím samotného rečnenia prišiel pred pultík líder OĽaNO. "Ste farizej," povedal Matovičovi Suja ešte pár sekúnd pred skutkom. "Komu si povedal, že bude smrdieť?" spýtal sa Matovič a vzápätí schytal pohárom vody od Suju. "Takúto studenú sprchu dávate všetkým občanom Slovenskej republiky!" vykričal Suja Matovičovi.

Politológ Štefančík: Nejde o nič nové, ale...

"Nepovedal by som, že je to nový úkaz v slovenskej politike. Napokon, Matovič už jednu facku od šéfky SNS dostal, dokonca sa raz takmer pochytil aj s Robertom Kaliňákom. Nejaké strkanie jeden do druhého to bolo aj predtým, ale nikdy sme neboli svedkami, že sa politici bili aj päsťami," zhodnotil politológ Radoslav Štefančík. Podľa neho je to dôsledok postupnej polarizácie spoločnosti, ktorá v ostatných rokoch nabrala na intenzite a momentálne vrcholí. "Je potrebné len dúfať, že politici si uvedomia svoju spoločenskú zodpovednosť a nebudú do volieb už prilievať olej do ohňa," doplnil.