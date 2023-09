Šimečka potvrdil, že sa Dzurindu spýtal na zotrvanie vo voľbách: Reagoval aj na incident Matoviča

(Zdroj: Topky/ Ramon Leško)

BRATISLAVA - Predseda Progresívneho Slovenska (PS) Michal Šimečka potvrdil, že sa na nedávnom stretnutí Mikuláša Dzurindu spýtal, či sa koalícia Modrí-Most Híd zúčastní septembrových parlamentných volieb. Dzurinda mu potvrdil, že koalícia do volieb ide, čo Šimečka akceptuje. Nepovažuje za slušné vyvíjať tlak na menšie strany, aby sa vzdali, sú to podľa neho autonómne subjekty. Uviedol to v štvrtkovej relácie TV Joj Na hrane.