Viaceré politické strany pohybujúce sa pod piatimi percentami odstúpiť neplánujú

Demokrati (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Demokrati chcú ešte zabojovať o nerozhodnutých voličov. "Oslovujeme voličov, ktorí od politikov očakávajú skúsenosti, riešenia a nie experimenty, ktorí chcú jasnú garanciu ukotvenia Slovenska v Európskej únii a NATO," uviedla strana.Odstúpiť neplánujú ani strany združené okolo Maďarského fóra. Jeho predseda Zsolt Simon rovnako poukázal na množstvo nerozhodnutých voličov, pre ktorých sú podľa neho alternatívou a ponúkajú im overených kandidátov. Kritizoval aktuálny priebeh kampane a jeho vplyv na nárast napätia v spoločnosti.

VIDEO Smer o škandalóznych zisteniach na oddelení cudzineckej polície v Trenčíne

Smer o škandalóznych zisteniach na oddelení cudzineckej polície v Trenčíne (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

"Nemáme žiadny dôvod uvažovať nad odstúpením. Niektoré prieskumy nám ukazujú viac ako päť percent," podotkla Aliancia. O prípadnom vzdaní sa kandidatúry v prospech inej strany s nikým nerokuje. Skonštatovala, že južné a východné Slovensko je zabudnutou časťou krajiny, ktorú chce rozvíjať.O možnosti vzdať sa kandidatúry neuvažuje ani ĽSNS. Na politickej scéne nevidí inú stranu, ktorá by dokázala reprezentovať jej program a hodnoty.

(Zdroj: TASR/Jaroslav Novák)

"MySlovensko pokračuje ďalej, aby mohla naplniť predstavenú víziu a posunúť tak Slovensko konečne významne vpred," uviedol predseda strany MySlovensko Štefan Panenka. Podotkol, že plány a program strany nie sú kompatibilné so žiadnou z kandidujúcich subjektov.Stiahnutie kandidatúry nezvažuje ani Vlastenecký blok. Jeho predseda Ivan Stanovič podotkol, že predvolebným preferenciám neveria."Neexistuje taká možnosť, že by sme sa stiahli z volieb do NR SR," vyhlásil líder Slovenského hnutia obrody Róbert Švec. Skonštatoval, že ľudia z jeho strany sa nikdy nevzdávajú a neustupujú.