Ďalší cirkus v parlamente: Schôdza o migrantoch sa nekoná! Poslanci jednoducho neprišli, obviňujú sa navzájom

Členovia NR SR na pondelkovej mimoriadnej schôdzi

Video: Tlačová konferencia strany Demokrati po neotvorenej mimoriadnej schôdzi

Tlačová konferencia strany Demokrati po neotvorenej mimoriadnej schôdzi NR SR (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

V parlamente sme sa stali svedkami ďalšieho fiaska. V rokovacej sále sa prezentovalo len 69 poslancov, čo nie je nadpolovičná väčšina. Národná rada preto nebola uznášaniaschopná. Predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) následne ukončil schôdzu. Návrh novej legislatívy mal priniesť zmenu, podľa ktorej by už polícia nevydávala potvrdenie o zotrvaní na území Slovenska každému cudzincovi. Z povinnosti sa mala stať iba možnosť. Dostávať potvrdenie by nemali najmä tí, ktorí cez Slovenskú republiku iba migrujú do iného štátu. Vláda návrhom reagovala na zvyšujúcu sa nelegálnu migráciu. Parlamentu navrhovala materiál prerokovať v skrátenom legislatívnom konaní.

Členovia NR SR na pondelkovej mimoriadnej schôdzi (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Kollár kritizuje poslancov, Naď sa obul do SaS

Šéf parlamentu Boris Kollár už skritizoval poslancov, ktorí nepodporili otvorenie mimoriadnej schôdze. Kollár tvrdí, že migranti na Slovensko budú chodiť, kým sa nezmení prístup pri vydávaní potvrdení. Politikov sa pýtal, ako chcú vysvetliť svoj postoj občanom v prihraničných oblastiach, ktorí zažívajú strety s utečencami. "Toto bude pokračovať, kým toto uznesenie nebude zrušené. Kým im to budeme vydávať, dovtedy k nám sem budú chodiť," povedal Kollár na tlačovej konferencii. Upozornil tiež, že vydávanie potvrdení cudzincom sa zaviedlo za vlády Smeru-SD a jeho poslanci schôdzu nepodporili.

Anna Záborská (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Nebol jediný, čo adresoval smerom do poslaneckých radov kritiku. Jaroslav Naď z mimoparlamentnej strany Demokrati uviedol, že ak by sa odprezentovali poslanci za stranu SaS, mimoriadna schôdza k nelegálnej migrácii sa mohla otvoriť. "Čarovný papierik", ktorý láka cudzincov na Slovensko, je podľa Naďa "maslo na hlave" expremiérov Roberta Fica (Smer-SD) a Petra Pellegriniho (Hlas-SD). "Samozrejme, že nebudú oni tí, ktorí spôsobili ten bordel, za to hlasovať. Ale že za to nehlasovali ani tí z demokratického spektra, tak to je už pre mňa veľké prekvapenie," skonštatoval. Strana má podľa nezaradeného poslanca Juraja Šeligu (Demokrati) záujem byť v tejto téme konštruktívnym partnerom. O situácii komunikujú aj s premiérom Ľudovítom Ódorom.

Video: Tlačová konferencia strany OĽANO a priatelia po neotvorenej mimoriadnej schôdzi

Tlačová konferencia strany OĽANO a priatelia po neotvorenej mimoriadnej schôdzi NR SR (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Podľá šéfa OĽaNO Igora Matoviča "špeciálna koalícia" zložená zo Smeru-SD, SaS a SNS zakázala poslancom vyriešiť problém s migrantmi na Slovensku. "Ak by dnes tieto tri strany, respektíve pár ich poslancov, dnes hlasovali, do dvoch dní by na Slovensko zbytočne nevstupoval žiaden nelegálny migrant. Vedeli by, že žiaden papierik na legálny pobyt by nedostali," skonštatoval Matovič. Zástupcovia Smeru-SD, SaS a SNS podľa neho za otvorenie mimoriadnej schôdze parlamentu nehlasovali preto, lebo nemajú inú tému do parlamentných volieb. "Je to pokrytectvo, cynizmus a chrapúnstvo zo strany týchto strán," povedal líder hnutia.