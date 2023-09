AKTUÁLNE zábery! Hrôza vo Veľkom Krtíši pokračuje: Viac ako 700 migrantov tam žije v neľudských podmienkach

(Zdroj: TASR/Ján Krošlák)

VEĽKÝ KRTÍŠ - V jednej z hál súkromnej spoločnosti vo Veľkom Krtíši je aj naďalej vyše 700 nelegálnych migrantov. Po niekoľkých dňoch sa však situácia na mieste zhoršuje a nie sú v nej vhodné podmienky pre ľudí. Povedal to prednosta veľkokrtíšskeho mestského úradu Marián Balko.

Ako ďalej uviedol, cudzincov však púšťajú do mesta, kde si môžu v obchodoch nakúpiť. Podľa jeho slov už mali v hale aj ľahké zranenia. "Začínajú sa búriť, sú nespokojní, pretože sú tam umiestnení už viac dní," objasnil. Doplnil, že podmienky v hale nie sú pre migrantov vyhovujúce, nespĺňa štandardy a nie je to podľa neho v poriadku. Týka sa to napríklad protipožiarnej ochrany, hygieny i toho, že priestor nemá podmienky pre ubytovanie veľkého množstva ľudí.

"Približne dve percentá z celkového počtu sú ženy s deťmi, zvyšok sú mladí muži," priblížil s tým, že na mieste už boli aj konflikty, ktoré museli riešiť. "Nikto nevie, ako dlho v tej hale budú," reagoval Balko. Zároveň potvrdil, že nemá informácie o tom, že by cudzinci robili v meste neporiadok. Mestu Veľký Krtíš sa umiestňovanie nelegálnych migrantov v jednej z hál v meste nepáči. Samospráva koncom augusta spustila petíciu, v ktorej žiada ministerstvo vnútra, aby upustilo od umiestňovania cudzincov, ktorí neoprávnene prekročili štátnu hranicu SR v rámci katastrálneho územia mesta. Okresný úrad vo Veľkom Krtíši vyhlásil v piatok (1. 9.) v regióne pre nárast neregulárnej migrácie mimoriadnu situáciu.

