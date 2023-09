Potvrdenie o zotrvaní by polícia po novom už nemala vydávať každému cudzincovi

Ilustračné foto (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Polícia by už nemala vydávať potvrdenie o zotrvaní na území Slovenska každému cudzincovi. Z povinnosti by sa mala stať iba možnosť. Dostávať by ho nemali najmä tí, ktorí cez Slovenskú republiku iba migrujú do iného štátu. Vyplýva to z novely zákona o pobyte cudzincov, ktorú v stredu schválila vláda. Parlamentu ju navrhuje prerokovať v skrátenom legislatívnom konaní. V reakcii na zvyšujúcu sa nelegálnu migráciu predkladá aj ďalšie opatrenia týkajúce sa administratívneho vyhostenia nelegálnych migrantov.