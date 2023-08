Tabu u žien, klasika u mužov: Tvár si po novom holí aj nežnejšie pohlavie! Budete vyzerať ako chlap alebo to má výhody?

(Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA – Jemné chĺpky na tvári vám začali prekážať a rozmýšľate nad jej oholením. Mnoho žien si v dnešnej dobe holí tvár pravidelne. Má to nejaké výhody a ako to správne robiť?

Legenda hovorí, že aj ženy, ktoré sú považované za najkrajšie na svete, si holili tvár. Áno, aj Marilyn Monroe a Elizabeth Taylor. Aj keď to nevieme povedať so 100% istotou, mnohé z dnešných modeliek a instagramových krások hovoria otvorene o výhodách holenia ženskej tváre. Každá žena má chĺpky na tvári. Existujú dva typy:

a) jemné, takmer neviditeľné broskyňové chĺpky, ktoré pokrývajú veľkú časť tváre a ich úlohou je regulovať teplotu a odparovať pot,

b) hustejšie a tmavšie sú tzv. koncové vlasy. Niektoré ženy ich majú pozdĺž hornej a dolnej pery, bokombrady, krku a brady.

(Zdroj: Getty Images)

Holením tváre dokážete odstrániť obidva typy chlpov. Má to určité výhody. Samozrejme, má to aj určité nevýhody. Okrem primárnej funkcie, holenia chĺpkov, môžeme túto činnosť využiť aj na mechanický (fyzický) peeling. Odstránite tak odumreté kožné bunky. Táto funkcia holenia tváre môže byť pre niektoré typy žien výhoda, pre niektoré zas veľká nevýhoda.

Predtým, než sa rozhodnete vziať žiletku do ruky a začať holiť tvár, skontrolujte si svoju pokožku. Ak trpíte ochoreniami, ako sú ekzém, psoriáza alebo akné, holenie môže stav vašej pleti ešte zhoršiť. Môže to viesť až k infekcii! Citlivá pokožka alebo pokožka, ktorá má z akéhokoľvek dôvodu červené, podráždené miesta, tiež nemusí dobre reagovať na holenie.

(Zdroj: Getty Images)

Výhody:

1. Jemná a lesklá pleť

Holenie tváre odstraňuje chĺpky, nečistoty, prebytočný maz a odumreté kožné bunky, čo môže rozjasniť vzhľad pokožky. To pomáha make-upu, ktorý bude na vašej tvári pôsobiť čerstvo a predĺži to jeho životnosť.

2. Sebavedomie

Možno si to ani neuvedomujete, ale vaše sebavedomie môže trpieť nadbytočnými chĺpkami, ktoré vnímate pri každom pozretí do zrkadla. Ak sa po holení tváre budete cítiť lepšie a istejšie vo svojom tele, zmysel to asi bude mať.

Nevýhody:

1. Častejšie holenie

Ak ste typ ženy, u ktorej prevládajú tmavé chĺpky, budete sa musieť holiť častejšie.

2. Zarastené chĺpky

Holenie jemných chĺpkov zarastanie nových nespôsobuje. Pokiaľ ste typ ženy, ktorá má na tvári prevažne tmavé a silnejšie chĺpky, mohli by po holení začať zarastať. Nie je to podmienka.

3. Poškodenie pokožky

Holenie so sebou nesie riziko škrabancov a rezných rán, ktoré môžu krvácať a štípať. Pri holení treba dbať na opatrnosť.

4. Suchá a citlivá pokožka

Ak máte suchú pokožku, holenie ju môže ešte viac vysušiť a vy sa môžete cítiť nepríjemne. Taktiež to môže spôsobiť odlupovanie a svrbenie. Hydratácia bezprostredne po holení môže pomôcť.

(Zdroj: Getty Images)

Spôsobí časté holenie, že chĺpky na tvári budú hrubšie?

Holenie otupuje okraje chĺpkov, takže sú hrubšie. To môže vytvoriť ilúziu, že chĺpky začali byť tmavšie alebo hustejšie. Holenie chĺpkov na tvári nespôsobí, že budú rásť hustejšie a ani nezmení ich farbu. Počas rastu sa vám môžu zdať tmavšie chĺpky drsné na dotyk, ale to pominie po ich úplnom vyrastení.

Ako na to?

Nemajte predstavu, že holenie tváre je rovnaký proces, ktorý predvádzajú muži každú nedeľu v kúpeľni. Ak chcete efektívne oholiť tvár, proces by mal prebiehať takto:

1. Najskôr si poriadne vyčistite tvár a úplne ju usušte. Narozdiel od mužov, holenie ženskej tváre sa vykonáva bez akéhokoľvek produktu. Niektorým ženám suché holenie nevyhovuje, preto vyskúšajte použiť gél na holenie, hydratačné mlieko alebo krém.

2. Používajte holiaci strojček s rovnými okrajmi, s jednou čepeľou, ktorý je špeciálne určený na holenie ženskej tváre. Tieto nástroje sa zvyknú označovať ako žiletky na holenie obočia alebo nástroje na dermaplaning.

3. Vždy používajte ostrú žiletku! Vyhnete sa tak škrabancom a podráždenej pokožke.

4. Pri holení držte pokožku napnutú. Strojček držte v 45 stupňovom uhle smerom k pokožke. Tlačte na ňu čo najmenej.

5. Holenie robte v smere rastu chĺpkov. NIKDY nie je opačnom smere.

6. Po holení si tvár ihneď opláchnite a hydratujte.

Vyskúšate tento trend alebo sa bojíte? Dajte nám vedieť do komentárov!