Najnovší PRIESKUM totálne ovládol Smer: Fico zvýšil náskok, je najdôveryhodnejší politik! Matovič aj Heger mimo

Stranu Smer-SD by volilo 22 percent opýtaných. (Zdroj: Topky/ Maarty)

BRATISLAVA – Jednoznačná dominancia Smeru. Ak by sa voľby konali teraz, stranu Roberta Fica by volilo až 22 percent voličov. Ak by ich volili aj respondenti, ktorí o nich aktuálne uvažujú ako o svojej druhej voľbe, bolo by toto číslo ešte väčšie. Hlas by im dalo až 30 percent voličov. Ich preferencie majú stúpajúcu tendenciu.

Video: O voľbu poštou zo zahraničia požiadalo skoro 73-tisíc občanov

O voľbu poštou zo zahraničia požiadalo skoro 73-tisíc občanov (Zdroj: Topky/Maarty)

Smer si upevnil svoje postavenie v prieskume, ktorý pre Ta3 a Pravdu vypracovala agentúra SANEP. Oproti koncu júna je to nárast o 1,1 percenta. Druhú priečku by obsadilo Progresívne Slovensko na čele s Michalom Šimečkom so ziskom 15,8 percenta a tretia by skončila strana Petra Pellegriniho Hlas-SD.

Do parlamentu by sa dostala aj strana Republika so ziskom 8,1 percenta. Sme rodinu by volilo 6,2 percenta opýtaných, SaS šesť percent KDH 5,9 percenta opýtaných a SNS 5,4 percenta voličov.

(Zdroj: Reprofoto/TA3)

Pred bránami parlamentu by skončilo OĽaNO, ktoré oslovilo 6,7 percenta voličov. Keďže hnutie Igora Matoviča ide do septembrových volieb ako trojkoalícia, potrebuje dostať aspoň 7 percent hlasov. Mimo parlamentu skončili v prieskume aj Demokrati Eduarda Hegera a Aliancia s 2,9 percentami.

V prieskume sa zaujímali aj o to, komu z politikov Slováci najviac dôverujú. Na prvom mieste skončil šéf Smeru Robert Fico. Nasleduje prezidentka Zuzana Čaputová a šéf Hlasu-SD Peter Pellegrini.

Prieskum sa uskutočnil od 6. do 13. augusta 2023 na vzorke 1726 respondentov.