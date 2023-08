Ficov Smer je nezastaviteľný: PRIESKUM Sulíkova SaS a OĽaNO sú mimo a SNS ďalej rastie

Ficov Smer narastá, no rovnako tak aj PS. (Zdroj: Topky/Vlado Anjel, TASR/Lukáš Grinaj, Jaroslav Novák)

archívne video

TK Boris Kollár a Milan Krajniak k vedenej antikampani (Zdroj: Topky/ Ramon Leško)

Smer a PS rastú, evidentne však odoberajú voličov iným

Tieto závery vyplývajúz najnovšieho volebného modelu agentúry NMS Market Research pre denník SME. Ak by sa totiž voľby konali teraz, podľa týchto výsledkov by ich s prevahou vyhral Smer-SSD s 23,3 percentami, nasledovaný by bol Progresívnym Slovenskom s rovnými sedemnástimi. Tretí je stále padajúci Hlas-SD s 11,5 percentami, pričom ide už o ďalší masívny pád strany v nezávislom prieskume, čo potvrdzuje negatívny Trend pre Pellegriniho.

(Zdroj: NMS Market Research)

Agentúra sa dopytovala na reprezentatívnej vzorke 1416 respondentov od 1. do 7. augusta 2023 kombinovanou formou online a telefonického zberu.

OĽaNO má problém, SNS môže oslavovať

Klesanie však zaznamenala aj Republika Milana Uhríka, ktorá sa na štvrtom mieste ocitla so 7,5 percentami, pričom v posledných týždňoch strana skôr dosahovala viac ako osem. Situácia je dramatická aj pre koalíciu OĽaNO a priatelia, ktorá by sa s 6,3 percentami nedostala do parlamentu, keďže ich potrebuje aspoň sedem.

Rastie však Slovenská národná strana Andreja Danka, ktorá zrejme tiež zbiera ďalších voličov a nabalila si už 6 percent. Sme rodina sa dostala na 5,6 percenta, pričom je nasledovaná Kresťanskodemokratickým hnutím s piatimi percentami.

Andrej Danko (Zdroj: TASR/Ján Krošlák)

Veľký problém má však aj liberálna SASKA, ktorá by sa so 4,5 percentami nedostala ani do parlamentu, pričom len pred polrokom prešla rebrandingom. Je teda otázne, ako na voličov zapôsobil. Nasledujú strany ako Aliancia, ĽSNS či Demokrati Eduarda Hegera, ktorí už týždne trávia na posledných priečkach pod troma percentami. Modrí a Most-Híd Mikuláša Dzurindu sú ešte nižšie, a to na úrovni 1,6 percent.