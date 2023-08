V Púchove podpálili auto, na prípad upozornil Taraba: Hovorí o mafiánskych praktikách, pozrite sa, koho z toho viní!

(Zdroj: Facebook/ Tomáš Taraba • SNS - ŽIVOT NS)

Rozhovor s Tomášom Tarabom: Nevyzeralo to, že by to SNS „dala“ sama (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

„Drahí Slováci, dnes nadránom bol nie len prepustený Tibor Gašpar z nezákonnej väzby, ale boli podpálené aj dve autá mojej blízkej rodine. Pýtam sa, či to je náhoda, že pred pár dňami som otvorene hovoril o tom, ako premiér Ódor prikryl vo funkciách policajtov, ktorí vo svojich kanceláriách sa bavili o tom, ako kanistrom podpália auto svojej kolegyni,“ uviedol Tomáš Taraba vo videu na sociálnej sieti.

Podľa Tarabu sú výsledkom jeho práce práve dve zhorené autá jeho blízkej rodiny. „Stano Taraba nerobí nič nekalé, nemá nikde nepriateľov – jedine čo, že nám pomáhal robiť a organizovať meetingy teraz v Púchove a Bytči a je to podpredseda strany Život, ktorá podporuje nás, na kandidátke SNS,“ vysvetlil.

Dodal, že podľa neho môžeme vidieť masívne ťaženie proti opozícii a nezákonnosti, ktoré nemajú obdobu. „Toto je Palermo, za týmto sú už len výbuchy aut, za týmto sú vraždy,“ dodal. „Koľko takýchto zhorených aut sa musí udiať, aby sme neopakovali to, ako tá žena, ktorá sa dva roky sťažovala, že je prenasledovaná, až ju niekto rozsekal mačetou. Neverím polícii, ktorá je pod vedením Hamrana, neverím vedeniu štátu, ktorý je pod Vedením Čaputovej a Ódora,“ tvrdí Taraba.

„Ak by náhodou tento muž dostal objednávku na zapálenie áut od Čurillovcov, ktorí milujú kanistrami zapaľovať autá, odporúčam mu, aby sa čo najrýchlejšie v záujme vlastnej bezpečnosti išiel nahlásiť generálnemu prokurátorovi. Dnes sa sťahujú video záznamy z celého Púchova. Čaputová s Ódorom nič citlivo nevnímajú, pretože odvolaním Šimka na toto dali zelenú,“ dodal k videozáznamu z osudnej noci.