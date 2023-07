MIMORIADNA SPRÁVA Pri dopravnej nehode v Bratislave zomrel známy slovenský politik (†56): Prvé FOTO tragédie

(Zdroj: Topky/ Maarty)

K nehode došlo krátko predpoludním na Búdkovej ulici v Bratislave. "Podľa doposiaľ zistených informácií k zrážke motorového vozidla s motocyklistom malo dôjsť pri vychádzaní motorového vozidla zn. Volvo z parkoviska na hlavnú cestu. Vodič motocykla v dôsledku zrážky utrpel zranenia nezlučiteľné so životom, ktorým na mieste podľahol. Dychová skúška u 42-ročného vodiča vozidla zn. Volvo bola s negatívnym výsledkom. Okolnosti a presné príčiny dopravnej nehody sú v štádiu objasňovania," uviedla polícia.

Podľa TV JOJ je obeťou bývalý štátny tajomník Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Dušan Velič.

Varovanie: Zábery nie sú vhodné pre maloletých a citlivé povahy

Pri tragickej nehode v Bratislave zomrel známy politik Dušan Velič (Zdroj: Topky/ Maarty)

Reakcie politikov na tragické úmrtie Dušana Veliča

TRAGICKÁ DOPRAVNÁ NEHODA NA BÚDKOVEJ ULICI V BRATISLAVE ➡ Dnes (31.07.2023) približne o 11.30 hod došlo na Búdkovej... Posted by Polícia SR - Bratislavský kraj on Monday, July 31, 2023

Na sociálnej sieti sa už objavili prvé sústrasné vyjadrenia.

Dušan, tú sľubovanú večeru si už nedáme. Obrovská tragédia. Odpočívaj v pokoji, tvoja energia a zápal pre dobro budú chýbať. Úprimnú sústrasť celej rodine. Posted by Juraj Šeliga on Monday, July 31, 2023

"Robili sme spolu program OĽANO A PRIATELIA pre školstvo, prišiel za mnou na motorke do Holíča… V sobotu sme boli v Bardejove spolu a zavolal ma do tohto autíčka so slovami “Marek, poď, natočíme spolu video, budeme sa podporovať v kampani” a ja som šiel a natočili sme vtipné video… Vyfasoval červené autíčko, s ktorým mal jazdiť po okrese Malacky a mali sme v okresoch Malacky, Skalica, Senica a Myjava spolupracovať. Tešil sa a aj ja, keď sme sa lúčili…," napísal poslanec Marek Šefčík.

Toto je hrozná tragédia 🙁 🖤 Nečakane nás opustil náš politický kandidát a predovšetkým skvelý človek a odborník,... Posted by Tomáš Šudík on Monday, July 31, 2023

Dušan Velič sa narodil v roku 1966 v Žiline. Svoje rozsiahle vedomosti získal na viacerých slovenských a svetových univerzitách. Venoval sa aj vzdelávaniu a 20 rokov pôsobil na Univerzite Komenského v Bratislave. Do politiky vstúpil pod zástavou strany OĽaNO a pôsobil aj ako štátny tajomník ministerstva investícií, rozvoja a informatizácie.

Ešte počas práce na rezorte získal profesúru z fyzikálnej chémie, menovaný bol prezidentkou Zuzanou Čaputovou v roku 2021. V roku 2022 sa pokúsil obhájiť miesto župana Bratislavského samosprávneho kraja. Na kandidátnej listine strany OĽaNO pre septembrové voľby mal číslo 145.