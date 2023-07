Prvé reakcie politikov na úmrtie Dušana Veliča (†56): Srdcervúci odkaz od synovca Stančíka! Smúti Kollár aj Remišová

Pri dopravnej nehode v Bratislave zomrel slovenský politik Dušan Velič (†57) (Zdroj: Topky/Ján Zemiar, Pixabay, Facebook/ Mária Šofranko č. 24 OĽANO a priatelia, Poslanec Marek Šefčík)

K úmrtiu bývalého štátneho tajomníka sa vyjadril aj rezort investícií a informatizácie. "Dušana Veliča sme si vážili ako kolegu a človeka pre jeho odbornosť a zanietenosť. Po vyše dvojročnej misii vo funkcii štátneho tajomníka nášho ministerstva zanechal za sebou kus práce v presadzovaní nových a férových pravidiel regionálneho rozvoja," napísali. Spomínajú na neho ako na výborného kolegu, priateľa, odborníka a profesionála, ktorý si svojím ľudským prístupom vedel získať srdcia a vždy hľadal cesty, ako povzbudiť a prispieť k vyriešeniu aj tých najzložitejších problémov.

„Je to pre nás veľmi smutná správa. Rodine profesora Dušana Veliča, priateľom a pozostalým vyjadrujem svoju úprimnú sústrasť. Česť jeho pamiatke,“ uviedol minister Peter Balík.

S hlbokým zármutkom sme pred chvíľou prijali správu, že dnes pri dopravnej nehode v Bratislave tragicky zahynul bývalý... Posted by Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR on Monday, July 31, 2023

"Počas celej soboty v Bardejove som ho tak kukom-bokom sledoval … neúnavne komunikoval s ľuďmi, trpezlivo odpovedal na otázky. Plný energie a odhodlania zviesť kľúčový zápas za Slovensko. … až som mal pocit, že zo všetkých nás mal v sebe akosi najviac energie. Išiel naplno. Vždy veril tomu, čo robil a neúnavne šíril optimizmus a dobrú náladu … ale čím ma úplne dorazil, bolo to, keď povedal, že mu je jedno, kam ho na kandidátku dáme, lebo on chce len pomôcť … dali sme mu miesto od konca - 145 … a ja Ti, Kamko, veľmi rád môj krúžok dám. Odpočívaj v pokoji a modli sa za nás, za Slovensko, my budeme za Teba, ciao," odkázal do neba šéf hnutia OľANO Igor Matovič. Velič za stranu kandidoval na 145. mieste.

ODPOČÍVAJ V POKOJI, KAMARÁT Počas celej soboty v Bardejove som ho tak kukom-bokom sledoval … neúnavne komunikoval s... Posted by Igor Matovic on Monday, July 31, 2023

"Dušanko, budeš nám strašne chýbať," napísala na sociálnej sieti bývalá ministerka investícií Veronika Remišová.

Táto správa nás hlboko zasiahla. Celej rodine a pozostalým vyjadrujeme úprimnú sústrasť. Odpočinutie večné daj mu, Pane 🙏 🕯️ Posted by KDH on Monday, July 31, 2023

Z toho, čo sa stalo, sa spamätáva aj exminister obrany Jaroslav Naď. "Dušan Velič bol dobrý slušný človek s veľkou energiou a entuziazmom, ktorý rozdával na kilometre. Vyjadrujem úprimnú sústrasť rodine a priateľom, ale aj všetkým ostatným, ktorých rovnako ako mňa, zasiahla tragická správa," napísal.

Vyjadrujeme najhlbšiu sústrasť rodine, priateľom a kolegom Dušana Veliča. Posted by Sloboda a Solidarita on Monday, July 31, 2023

"Odišiel človek, ktorý pomáhal formovať mladých ľudí a usiloval sa o lepšie Slovensko," uviedol bratislavský župan Juraj Droba.

PRI DOPRAVNEJ NEHODE ZAHYNUL DUŠAN VELIČ Dušan Velič bol bývalým štátnym tajomníkom ministerstva investícií a... Posted by Juraj Droba on Monday, July 31, 2023

Úprimnú sústrasť rodine vyjadril aj predseda parlamentu Boris Kollár. "Slovensko prišlo o ďalšieho skvelého človeka a odborníka Dušana Veliča. Počas svojej kariéry sa mu podarilo spraviť veľa dobrého, hlavne pre deti, pretože bojoval za lepšie školstvo v našej krajine. Bol to veľmi ľudský, priateľský a seriózny človek, akých je v dnešnej politike málo," napísal.

Podľa Petra Kremského odišiel Velič príliš skoro a nečakane. "Je to veľká rana," napísal.

Profesor Dušan Velič, skvelý, usmievavý človek s dobrým srdcom. Odišiel príliš skoro a nečakane. Je to veľká rana. Úprimnú sústrasť všetkým pozostalým. 🖤 Foto: SITA/Diana Černáková Posted by Peter Kremský, poslanec OĽANO on Monday, July 31, 2023

O obrovskej tragédii hovorí aj poslanec Tomáš Šudík. "Ešte pred dvoma dňami sme v Bardejove hovoril o tom, že sme v OĽANO skvelá partia, ktorá má jasné vízie aj pre zmeny v školstve," uviedol.

Toto je hrozná tragédia 🙁 🖤 Nečakane nás opustil náš politický kandidát a predovšetkým skvelý človek a odborník,... Posted by Tomáš Šudík on Monday, July 31, 2023

"Ešte v sobotu sme spolu natáčali videjko do tvojej kampane. Budeš nám tu veľmi chýbať. Ďakujem za všetku pomoc pri riešení rómskej situácie. Bol si najlepším štátnym tajomníkom na MIRRI. Stále to mu nechcem veriť," napísal poslanec Peter Pollák mladší.

😢UMREL PROFESOR DUŠAN VELIČ Ešte v sobotu sme spolu natáčali videjko do tvojej kampane😢. Budeš nám tu veľmi chýbať.... Posted by Peter Pollák jr. - Poslanec NRSR on Monday, July 31, 2023

"Robili sme spolu program OĽANO A PRIATELIA pre školstvo, prišiel za mnou na motorke do Holíča… V sobotu sme boli v Bardejove spolu a zavolal ma do tohto autíčka so slovami “Marek, poď, natočíme spolu video, budeme sa podporovať v kampani” a ja som šiel a natočili sme vtipné video… Vyfasoval červené autíčko, s ktorým mal jazdiť po okrese Malacky a mali sme v okresoch Malacky, Skalica, Senica a Myjava spolupracovať. Tešil sa a aj ja, keď sme sa lúčili…," napísal poslanec Marek Šefčík.

Dušan, tú sľubovanú večeru si už nedáme. Obrovská tragédia. Odpočívaj v pokoji, tvoja energia a zápal pre dobro budú chýbať. Úprimnú sústrasť celej rodine. Posted by Juraj Šeliga on Monday, July 31, 2023

"Ešte v sobotu som s ním natáčala video, večer sme diskutovali, všetko plánovali, chceli sme spolu predstaviť školský program za OĽANO a priatelia, na ktorom sa veľmi výrazne podieľal. Nemôžem tomu uveriť a veľmi to bolí," napísala Mária Šofranko.

R. I. P. Dušan Velič. Ešte v sobotu som s ním natáčala video, večer sme diskutovali, všetko plánovali, chceli sme spolu... Posted by Mária Šofranko č. 24 OĽANO a priatelia on Monday, July 31, 2023

Dnes sa v Bratislave stala tragická dopravná nehoda pri ktorej zahynul bývalý štátny tajomník ministerstva investícií,... Posted by Martina Brisudová - poslankyňa NRSR on Monday, July 31, 2023

"Bol si starostlivý a obetavý manžel a otec, rozvážny a múdry pedagóg, usilovný a pracovitý štátny tajomník. A pre mňa si bol múdrym, vtipným a skvelým strýkom. Naše dišputy do noci, ktoré mi toľko dali, mi budú navždy chýbať," odkázal poslanec Andrej Stančík.

Zbohom Dušan Bol si starostlivý a obetavý manžel a otec, rozvážny a múdry pedagóg, usilovný a pracovitý štátny... Posted by Andrej Stančík on Monday, July 31, 2023

Dušan, nech Ti dá Pán Boh večný pokoj. Budeš nám chýbať, takých dobrých, nekonfliktných, ľudských a serióznych ľudí v politike je málo. Rodine úprimnú sústrasť, je mi to veľmi ľúto. Posted by Milan Krajniak on Monday, July 31, 2023

So zármutkom sme dnes prijali správu o úmrtí nášho suseda a priateľa profesora Ing. Dušana Veliča, DrSc. Profesor Velič... Posted by Lamač - oficiálna stránka mestskej časti Bratislava - Lamač on Monday, July 31, 2023

"Dušan, tvoj náhly odchod je ľudsky aj odborne veľká strata. Bol si skvelý človek a priateľ. Budeš nám veľmi chýbať. Úprimnú sústrasť manželke, deťom a celej rodine," napísal šéf Demokratov a expremiér Eduard Heger.

Dušan, tvoj náhly odchod je ľudsky aj odborne veľká strata. Bol si skvelý človek a priateľ. Budeš nám veľmi chýbať. Úprimnú sústrasť manželke, deťom a celej rodine. 🖤 📷 Korzár Posted by Eduard Heger on Monday, July 31, 2023

Archívne video: Kandidát na predsedu BSK Dušan Velič o svojej volebnej kampani

Kandidát na predsedu BSK Dušan Velič o svojej volebnej kampani (Zdroj: Topky - Ján Zemiar)