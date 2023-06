Vláda zrušila opatrenia pre sociálnu ochranu detí v súvislosti s KORONAVÍRUSOM

"Nakoľko dôvody na prijatie nariadenia vlády v súvislosti s ochorením COVID-19 pominuli, je potrebné upraviť pomery pre návrat do štandardného výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, a to aj napriek tomu, že vyhlásenie mimoriadnej situácie stále trvá," uvádza sa v predkladacej správe. Vláda v máji 2020 schválila nariadenie o niektorých opatreniach na zabezpečenie výkonu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu v súvislosti s ochorením COVID-19.

Zaradenie do profesionálnej náhradnej rodiny

Predošlým nariadením vlády bola lehota na zaradenie dieťaťa, ktoré musí byť do štyroch týždňov od prijatia do centra a rodiny zaradené do profesionálnej náhradnej rodiny, predĺžená o dva týždne. Lehota na zaradenie dieťaťa do profesionálnej náhradnej rodiny bude plynúť aj po 30. júni tohto roka, a to do uplynutia jej predĺženia. V čase mimoriadnej situácie je možné vytvoriť podmienky na predĺženie pobytov na základe dohody v centre. Pobyt je možné predĺžiť najdlhšie do 30 dní od skončenia mimoriadnej situácie. Predĺženie pobytu súčasným schváleným nariadením trvá najdlhšie do 31. júla tohto roka.

Nariadenie vlády nadobudne účinnosť 1. júla

V nariadení vlády je upravené, že orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately odpustia zmeškanie lehoty, ktorá počas mimoriadnej situácie uplynula, ak fyzická osoba zmeškaný úkon vykoná najneskôr do dvoch mesiacov od skončenia mimoriadnej situácie. Orgány odpustia podľa nariadenia vlády zmeškanie lehoty v znení účinnom do 30. júna 2023, ktorá uplynula fyzickej osobe v čase mimoriadnej situácie do 7. mája 2020, ak fyzická osoba zmeškaný úkon vykoná do 31. augusta 2023. Predkladateľkou nariadenia bola ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny Soňa Gaborčáková. Nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. júla tohto roka.