VIDEO Vetrák nevidí problém v rokovaní o 2. čítaniach ešte na tejto schôdzi: SaS podľa neho zavádza

Vetrák si myslí, že na májovej schôdzi došlo k hrubému porušeniu zmyslu rokovania o zákonoch. Poslanci podľa neho urobili "hrubú dieru" do procesu tým, že odmietli hlasovať o zákonoch, ktoré sa prerokovali. Keďže sa nedostali k hlasovaniu na konci májovej schôdze, hlasovanie sa posunulo o niekoľko týždňov. Na začiatku júnovej schôdze sa tieto návrhy dostali do druhého čítania. Predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) zaradil rokovanie v druhom čítaní o 26 návrhoch na koniec aktuálnej schôdze, preto výklad ústavnoprávneho výboru už podľa neho nebude potrebný, keďže plénum už rozhodlo. Ak sa tým bude výbor zaoberať, dá podľa neho stanovisko už len k prípadom do budúcna.

VIDEO Poslanec Milan Vetrák reaguje na tlačovú konferenciu strany SaS: Šíria dezinformácie

Vetrák dodal, že podľa rokovacieho poriadku NR SR nemôže dať predseda NR SR výborom lehotu kratšiu ako 30 dní, no to neznamená, že výbory nemôžu prerokovať zákon aj na druhý deň či o 30 dní. "Je to vyslovene na predsedovi výboru, kedy ho zvolá," povedal. Poukázal, že aj na uplynulých schôdzach boli výbory skôr ako o 30 dní. Pri skrátenom legislatívnom konaní podľa neho ubehnú od zaradenia návrhu do programu až do schválenia zákona dva či tri dni, no toto je iný prípad, pretože zákony boli zaradené 14. apríla.

Viskupič stiahne svoj podpis pri dvoch zákonoch

SaS kritizuje, že návrhy zákonov, ktoré prešli do druhého čítania na aktuálnej schôdzi, sa majú prerokovať v ďalšom procese ešte na tejto schôdzi. Marián Viskupič (SaS) oznámil, že stiahne svoj podpis pri dvoch zákonoch, pokiaľ sa bude o nich rokovať už teraz. SaS považuje tento postup za nebezpečný precedens, ktorý môžu zneužívať poslanci v nasledujúcich volebných obdobiach.

Podľa Viskupiča stačí zvolať po uplynutí zákonných lehôt mimoriadnu schôdzu, na ktorej sa zákony odhlasujú. Do volieb už totiž nie je naplánovaná žiadna riadna schôdza. Vetrák reagoval, že vzhľadom na rekonštrukciu sa mimoriadne schôdze k zákonom neplánujú. Poslanci rokovanie o návrhoch schválili ešte minulý týždeň. Kollár v reakcii pripomenul, že o zaradení návrhov ešte na túto schôdzu rozhodlo hlasovaním plénum. Situácia by sa mohla podľa neho vyriešiť, pokiaľ by niekto navrhol vyradenie týchto bodov z programu aktuálnej schôdze.