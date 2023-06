Publicista Hrabko o vyslovení dôvery novej vláde: Je len malá šanca, strany sú v kampani už od decembra

Poslanci sú podľa neho v skutočnosti už od decembra v kampani do parlamentných volieb a strany evidujú aj to, že bezprostredne po voľbách parlamentných sa začne kampaň do volieb hlavy štátu. "Ak sa parlament rozhodne dať dôveru vláde pána Ódora, pôjdu veci štandardným spôsobom. Ale väčšia pravdepodobnosť je, že vláda dôveru parlamentu nezíska," konštatoval Hrabko. Pokiaľ parlament vláde dôveru nevysloví, prezidentka ju podľa neho formálne odvolá a následne by mala vládu Ľudovíta Ódora poveriť vedením štátu až do nástupu nového kabinetu. "Neviem si predstaviť, že by pani prezidentka vymenila túto vládu ešte raz, veď je to jej vláda. A sú necelé štyri mesiace do volieb," dodal.

archívne video

Je potrebné, aby inštitúcie štátu v období pred voľbami normálne fungovali, čo je podľa Hrabka jedna z výziev, ktoré pred vládou odborníkov stoja. "Úlohou vlády pán Ódora je pripraviť riadne parlamentné voľby a nepokaziť veci ešte viac ako pokazené sú. Žiadne iné veľké ciele si stavať nemôže," poznamenal Hrabko.

Veľmi dôležitý dokument

Preto podľa neho nie je prekvapením, že je programové vyhlásenie vlády Ľudovíta Ódora menej obsiahle, ako podobné dokumenty jej predchodkýň. "Aj preto z programového vyhlásenia vyplýva, že väčšinu vecí chce ponúknuť budúcej vláde koncepčnými prácami. Bude na budúcej vláde, či ich prevezme alebo si len povyberá hrozienka," povedal. Z ústavného hľadiska je podľa neho programové vyhlásenie vlády dôležitý dokument, keďže na jeho základe je vláda do 30 dní od svojho vymenovania povinná požiadať parlament o vyslovenie dôvery. Z politického hľadiska je podľa neho význam programového vyhlásenia vlády skôr preceňovaný a množstvo cieľov zapísaných v programových vyhláseniach doterajších vlád nebolo nikdy naplnených.

archívne video

Vysoká miera chaosu v parlamente

Čo sa týka ďalšieho priebehu poslednej riadnej schôdze parlamentu v tomto volebnom období, podľa Hrabka sa dá očakávať vysoká miera chaosu, keďže podobne prebiehala už predposledná, májová schôdza Národnej rady (NR) SR. "Oficiálny návrh na ukončenie schôdze vtedy znel, že z dôvodu totálneho chaosu," pripomenul. Zároveň upozornil, že posledná riadna schôdza nemusí byť poslednou "pracovnou" schôdzou poslancov v tomto volebnom období.