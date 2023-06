Poslanec za SaS rozvíril politické vody: Korčok ako nástupca Čaputovej! Exminister prekvapil, nepoprel to

BRATISLAVA - Zuzana Čaputová stále nepovedala, či bude kandidovať aj v ďalších prezidentských voľbách. Urobiť tak má začiatkom budúceho týždňa. O iných menách sa zatiaľ veľmi nehovorí, no jedno predsa len padlo. Vodu rozvíril podpredseda SaS Branislav Gröhling, keď vyhlásil, že exminister zahraničných vecí Ivan Korčok by bol dôstojným nástupcom Čaputovej.

"Mrzelo by ma, ak by Zuzana Čaputová opäť nekandidovala. Bola to a aj je naša najlepšia prezidentka. Verím však, že Ivan Korčok by bol jej dôstojným nástupcom," skonštatoval Gröhling. Čaputová oznámi rozhodnutie v súvislosti so svojou kandidatúrou začiatkom budúceho týždňa. Podľa viacerých médií zvažuje, že o funkciu sa opäť uchádzať nebude.

VIDEO Eduard Heger o kandidatúre prezidentky Čaputovej

Mandát prezidentky uplynie v roku 2024. Hlavu štátu volia občania Slovenskej republiky v priamych voľbách tajným hlasovaním na päť rokov. Kandidátov na prezidenta môže navrhnúť najmenej 15 poslancov Národnej rady SR alebo občania na základe petície najmenej s 15 000 podpismi oprávnených voličov.

Korčok sa zatiaľ nechce vyjadrovať

Exminister zahraničných vecí Ivan Korčok sa k svojej prípadnej kandidatúre na prezidenta zatiaľ nechce vyjadrovať. Počkať chce na stanovisko prezidentky Zuzany Čaputovej. Vyplýva to z jeho vyjadrenia na sociálnej sieti. "Rešpektujem úrad hlavy štátu, aj pani prezidentku osobne, a nebolo by odo mňa korektné vyjadrovať sa predtým, než akékoľvek stanovisko poskytne ona sama," uviedol Korčok.