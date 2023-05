Rokovanie Národnej rady: Pozrite sa, čo poslanci doposiaľ schválili

BRATISLAVA - Na výjazdy k pacientom v ohrození života by po novom mohlo chodiť aj špeciálne vybavené osobné auto s lekárom. Nový typ záchranky má zabezpečiť rýchlejšie poskytnutie odbornej zdravotnej starostlivosti. Vyplýva to z novely zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, ktorú poslanci Národnej rady (NR) SR posunuli vo štvrtok do druhého čítania.

Pôjde o nový typ ambulancie záchrannej zdravotnej služby (ZZS), tzv. ambulanciu rýchlej lekárskej pomoci v stretávacom režime (RV). "Ide o osobné motorové vozidlo s lekárom a s materiálno-technickým vybavením podobným ambulancii rýchlej lekárskej pomoci," priblížil rezort zdravotníctva, ktorý novelu predložil.

V súčasnosti na zásahy k pacientom v ohrození života smerovalo podľa ministerstvo jedno alebo dve sanitné vozidlá dodávkového typu - ambulancia rýchlej lekárskej pomoci a ambulancia rýchlej zdravotnej pomoci. "Ambulancia RV sa však vzhľadom na veľkosť osobného motorového vozidla jednoduchšie dostáva k pacientovi, najmä v mestskom prostredí s hustou dopravnou premávkou. Lekár posádky RV následne na základe stavu pacienta buď pokračuje v ambulancii rýchlej lekárskej pomoci do nemocnice, alebo je v podstate skoro okamžite dostupný pre ďalší zásah," vysvetlilo ministerstvo.

Upraviť sa majú sa aj pravidlá zmeny sídla stanice ZZS a navrhuje sa aj pravidelná úprava sídel staníc podľa aktuálnych potrieb obyvateľstva. Návrh zákona zároveň presnejšie definuje požadované časové limity a povinnosti poskytovateľov ZZS tak, aby sa minimalizovali časové straty pri výjazdoch. Meniť sa má tiež vyhlasovateľ výberového konania na vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie ZZS z Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou na Ministerstvo zdravotníctva SR, čo by malo podľa rezortu zvýšiť transparentnosť výberového konania. Operačnému stredisku ZZS SR sa zároveň pridáva povinnosť zabezpečiť spravovanie centrálneho registra automatických externých defibrilátorov.

Licencie pre záchranky by malo opäť prerozdeľovať ministerstvo zdravotníctva

Z návrhu tiež vyplýva, že licencie pre záchranky by malo opäť prerozdeľovať ministerstvo zdravotníctva. Rezort tak chce zvýšiť transparentnosť výberových konaní na vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie ZZS. Ministerstvo vyhlasovalo výberové konania už v minulosti, neskôr úlohu prebral Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS). "Takto zmenený bol zákon krátko pred posledným vyhlásením výberového konania, čo jednak spôsobilo pochybnosti o rozhodnutí u odbornej aj laickej verejnosti," vysvetlilo ministerstvo. Zmenou sa chce rezort navrátiť k pôvodnému systému, na ktorom bol proces vydávania povolení na prevádzkovanie zdravotníckych zariadení založený.

Poslanci nezvolili predsedu Dozornej rady Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

Poslanci Národnej rady (NR) SR vo štvrtok nezvolili Jozefa Korčeka do funkcie predsedu Dozornej rady Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS). Nezvolili ani Martina Huorku za člena dozornej rady. Za prijatie uznesenia hlasovalo len 44 zo 138 prítomných poslancov. Proti boli siedmi poslanci, 86 sa zdržali a jeden nehlasoval

Poslanci neschválili viaceré zmeny v dôchodkovom sporení

Sporitelia nebudú mať kedykoľvek prístup k majetku z dobrovoľných príspevkov v druhom pilieri. Zároveň sa zaplatené dobrovoľné príspevky daňovo nezvýhodnia. Poslanci Národnej rady (NR) SR vo štvrtok neschválili poslaneckú novelu zákona o starobnom dôchodkovom sporení. Poslanci SaS svoju podporu novely podmienili tým, že prejdú viaceré pozmeňujúce návrhy Petra Cmoreja. Chcel presadiť možnosť osobitného výberu úspor z druhého dôchodkového piliera, pokiaľ má sporiteľ zabezpečený doživotný dôchodok vo výške stanovenej zákonom. Takisto umožniť vznik tzv. oranžových obálok s informáciami o budúcich dôchodkoch v súkromnom sektore. Tieto návrhy mu však pri hlasovaní neprešli. Za novelu nakoniec hlasovalo iba 66 poslancov, čo na jej schválenie nestačilo.

Novelou chceli poslanci zatraktívniť dobrovoľné sporenie na dôchodok

Novelou chceli poslanci zatraktívniť dobrovoľné sporenie na dôchodok. Sporiteľ mal mať prístup k majetku tvorenému z dobrovoľných príspevkov alebo jeho časti v zásade kedykoľvek, nie až dovŕšením dôchodkového veku, a to aj opakovane. Osobitný výber mala vyplácať dôchodková správcovská spoločnosť (DSS), s ktorou má sporiteľ uzatvorenú zmluvu. Aj po vyplatení mal podľa návrhu sporiteľ ďalej platiť dobrovoľné príspevky na svoj osobný dôchodkový účet. Nezdaniteľnou časťou základu dane mala byť suma zaplatených dobrovoľných príspevkov, a to maximálne do výšky 2 % z čiastkového základu dane z príjmov a najviac do výšky 2 % zo 60-násobku priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky.

"Keďže však zavedenie daňového stimulu znamená, že sa štát vzdá časti svojich príjmov, poslanci navrhli, aby zvýšenie flexibility pri čerpaní majetku tvoreného z dobrovoľných príspevkov bolo umožnené iba za podmienky povinnosti zvýšenia základu dane o sumu zaplatených dobrovoľných príspevkov, o ktorú si sporiteľ tento základ dane znížil, a to v prípade, ak by prostriedky cez osobitný výber čerpal pred dovŕšením 55. roku veku," konštatovali predkladatelia v dôvodovej správe.

Dlhodobý nájomca štátnej nehnuteľnosti by mohol mať možnosť si ju odkúpiť

Dlhodobý nájomca nehnuteľnosti patriacej štátu by mohol mať možnosť si ju odkúpiť. Vyplýva to z návrhu zákona o niektorých vzťahoch súvisiacich s nájmom nehnuteľného majetku štátu, ktorý vo štvrtok poslanci Národnej rady (NR) SR posunuli do druhého čítania. Predložil ho poslanec NR SR Jaroslav Karahuta (Sme rodina). "Účelom prijatia navrhovanej právnej úpravy je usporiadať niektoré právne vzťahy súvisiace s nájmom majetku štátu, ktoré nie je možné spravodlivo vyrovnať podľa súčasne platnej právnej úpravy. Ide predovšetkým o situácie, kde štát prenajíma nehnuteľný majetok, ktorého existenciu alebo hmotný substrát zabezpečil nájomca sám a na vlastné náklady," spresnil predkladateľ návrhu.

"Navrhuje sa preto ustanoviť podmienky prevodu takéhoto majetku do vlastníctva nájomcu. Ide predovšetkým o deklarovanie existencie nájomného vzťahu na základe nájomnej zmluvy k predmetu nájmu, ktorý správca majetku štátu vedie ako dočasne prebytočný majetok a ktorý možno podľa súčasnej platnej právnej úpravy prenajať," priblížil poslanec v dôvodovej správe. Doterajší nájomca alebo jemu blízke osoby by mali byť podľa návrhu zákona nájomcami nehnuteľnosti aspoň 20 rokov, podstatným spôsobom zhodnotili prenajímanú nehnuteľnosť a mali by prejaviť záujem nehnuteľnosť odkúpiť na základe žiadosti.

Účinnosť návrhu zákona sa vzhľadom na dĺžku legislatívneho procesu navrhuje na 15. júla 2023

Správca majetku štátu by mohol previesť majetok do vlastníctva nájomcu iba ak tvorí nehnuteľnosť, ktorá sa využíva ako vysokohorská chata alebo útulňa s prípravou a predajom nápojov na priamu konzumáciu a poskytovaním služieb maloobchodného predaja. "Zároveň ďalšou podmienkou má byť skutočnosť, že v tejto nehnuteľnosti je na základe nájomnej zmluvy vytvorené informačné stredisko Tatranského národného parku," dodal predkladateľ návrhu. Účinnosť návrhu zákona sa vzhľadom na dĺžku legislatívneho procesu navrhuje na 15. júla 2023.

Delegovanie predpisovania liekov medzi lekármi sa má upraviť

Delegovanie predpisovania liekov medzi špecialistami a všeobecnými lekármi sa má upraviť. Vyplýva to z novely zákona o liekoch a zdravotníckych pomôckach, ktorú vo štvrtok poslanci Národnej rady (NR) SR posunuli do druhého čítania. Lekár špecialista bude môcť podľa návrhu poveriť všeobecného lekára predpisovaním liekov, a to najviac na tri mesiace. "Za správnu indikáciu humánneho lieku, zdravotníckej pomôcky alebo dietetickej potraviny je zodpovedný odborný lekár," ozrejmilo ministerstvo zdravotníctva. V prípade pacientov s trvalou a nezvratnou inkontinenciou tretieho stupňa a pri diagnostikovanej trvalej a nezvratnej stómii sa môže odporúčanie udeliť na dobu neurčitú, pretože ide o nezvratný stav.

Všeobecného lekára by mohol na predpisovanie oprávniť tiež lekár ústavnej zdravotnej starostlivosti pri prepustení pacienta z nemocnice. "Všeobecný lekár zabezpečí predpisovanie humánneho lieku, zdravotníckej pomôcky a dietetickej potraviny na dobu maximálne troch mesiacov od 12. dňa prepustenia pacienta z ústavnej zdravotnej starostlivosti, čím sa docieli, aby mal pacient za dané obdobie dostatočný čas na zaradenie do ambulantnej starostlivosti odborného lekára," priblížil rezort.

Odporúčanie na predpisovanie sa má uvádzať v elektronickom zázname o poskytnutí ambulantnej zdravotnej starostlivosti alebo lekárskej správe, prípadne v elektronickom zázname alebo prepúšťacej správe pri prepustení osoby z ústavnej zdravotnej starostlivosti. Novela tiež mení pravidlá pre nekomerčné klinické skúšania. Chce tak zlepšiť dostupnosť inovatívnej, efektívnejšej a bezpečnejšej liečby. Konanie pre povolenie skúšania sa má napríklad oslobodiť od správneho poplatku. Rozšíriť by sa mala tiež možnosť na vydanie povolenia na použitie nových liekov pri ohrození života alebo pri riziku závažného zhoršenia zdravotného stavu pacienta. Po novom by sa k nim mohli dostať aj osoby, ktoré neboli účastníkmi klinického skúšania.

Novelou sa malo tiež zavádzať očkovanie v lekárňach, zo začiatku najmä proti chrípke

Novelou sa malo tiež zavádzať očkovanie v lekárňach, zo začiatku najmä proti chrípke. Rezort zdravotníctva tak chcel zvýšiť zaočkovanosť populácie. Zámer nakoniec z novely vypustili. Ministerstvo to odôvodnilo tým, že navrhnutá novela nezískala na rokovaní vlády dostatočnú podporu. Zámer na zavedenie očkovania v lekárňach by však podľa neho mohli poslanci navrhnúť v parlamente.