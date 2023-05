VEĽKÁ predpoveď počasia na MÁJ: Prognózy meteorológov mnohých nepotešia, ZVRAT čakajte až v týchto dňoch

BRATISLAVA - Predchádzajúci mesiac apríl bol prevažne sychravý a chladný. Z klimatologického hľadiska sa držal pod hranicou dlhodobého priemeru, no najnovšie predpovede uvádzajú, že v podobnom duchu by sa mal niesť aj celý mesiac máj.

Najchladnejšie aprílové dni zaznamenali meteorológovia na začiatku a na konci mesiaca. Namerané teploty boli v niektoré dni aj o 5 stupňov chladnejšie ako býva zvykom. „Nad hranicou dlhodobého normálu boli teploty len od polovice apríla do 23. apríla“, informovalo imeteo.sk. Tieto nadpriemerne teplé dni však len zmiernili dlhodobú odchýlku od priemeru. Dokonca mesiac apríl bol bohatý aj na zrážky a na mnohých miestach zaznamenali prebytky v úhrne zrážok. Najviac namerali meteorológovia najmä na východe Slovenska, až o 100 mm viac zrážok ako bol očakávaný priemer.

Mesiac máj by podľa krátkodobých a strednodobých predpovedných modelov mal byť do polovice teplotne skôr podpriemerný, no od polovice by sa to malo konečne zmeniť a druhá časť bude teplotne v priemere. Chladný začiatok mája bude prevládať v celej strednej ale aj východnej Európe, výnimkou je iba západná Európa a Pyrenejský polostrov. Od druhej polovice mája by sa teploty mali držať na hranici dlhodobého normálu, na severnom Slovensku dokonca možno očakávať teploty nad úrovňou dlhodobého priemeru.

Tlaková níž, ktorá bude postupovať nad naše územie spolu s frontálnymi vlnami, prinesie ďalšie zrážky. Na začiatku mája by mali byť dokonca nadpriemerné. Sychravé počasie bude prevládať v celej Európe najmä od 8. do 15. mája. V Európe by tak mohlo spadnúť o 20% až 40% zrážok viac ako je bežné. Máj tak svojím charakterom bude zrejme kopírovať mesiac apríl a aj keď mnohých zamračené dni so zrážkami nepotešia, poľnohospodári sa môžu tešiť.