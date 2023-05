Takáto hrôza nás čaká cez víkend: Traja zamrznutí prinášajú výrazné ochladenie! Rekordný MÍNUS v polovici mája

Rekordne nízku teplotu na polovicu mája sa podarilo zachytiť nadšencom počasia, skupine Lovci mrazov v Slovenskom raji, v oblasti planiny Veľkej Poľany. O 5:53 ráno namerali teplotu -10,6 °C. Aj keď mrazy pominú, oblačné a zamračené počasie vydrží aj počas celého dnešného dňa.

S prehánkami a dažďom je potrebné počítať najmä na západnom Slovensku a v Banskobystrickom kraji, s úhrnom do 12 mm. Na severe a východe Slovenska bude zrážok menej. Snežiť by malo v polohách nad 1800 metrov. Maximálna denná teplota bude od +11 do +16 °C., výnimkou bude iba Zemplín, Šariš a Abov, tam dosiahnu teploty od +16 do +21 °C., informovalo imeteo.sk. Potrápi nás však aj vietor, v nárazoch by na juhozápade mohol dosiahnuť až 50 km/h.

Unikátne zábery a video z raja mrazov pred východom slnka, kedy teplota klesla pod -10°C. Už druhá rekordná hodnota tento mesiac. V tabuľke pre porovnanie najchladnejšie stanice dnes ráno. Vďaka Ľuboš Cibula Posted by Lovci Mrazov SK on Thursday, May 11, 2023

V sobotu nás čaká ešte výraznejšie ochladenie. Maximálne denné teploty vystúpia len do +17 °C. Klesnúť by mala aj hranica sneženia na 1600 metrov. Bude prevažne oblačné a zamračené počasie s prehánkami na celom území Slovenska, informovalo SHMÚ. Búrky by sa mali vyskytnúť iba výnimočne. Najchladnejšie regióny budú Orava, dolný a stredný Spiš a Zamagurie.

V nedeľu bude dážď prevládať na celom našom území, s úhrnom od 8 do 12 mm. Teplejšie by malo byť opäť na Zemplíne a Above. Podľa dlhodobej predpovede by však ani tretí májový týždeň nemal lámať rekordy a teplotne bude podpriemerný, s prehánkami, dažďom a maximálnou teplotou do 20 °C.