Otrasný prípad školáčky, ktorej v škole naliali savo do fľaše: Prvé slová matky! Opísala, čo sa stalo

BANSKÁ BYSTRICA – Slovenskom dnes otriasol prípad školáčky, ktorá sa nič netušiac napila v škole z fľaše s vodou. To ešte nevedela, že jej do nej niekto prilial dezinfekčný prostriedok. Šiestačka skončila v banskobystrickej detskej nemocnici. K celej veci sa teraz vyjadrila aj jej matka. Tá si nemyslí, že by bola jej dcéra v škole šikanovaná.

Vyjadrenie matky priniesla TV Markíza. Podľa jej slov k nešťastiu došlo tak, že deti sa po hodine telesnej výchovy vrátili naspäť na vyučovanie do triedy. Tam sa dievča napilo z vlastnej fľašky. To, že niečo nie je v poriadku, si šiestačka všimla ihneď. Tekutinu preto vypľula. Triedna učiteľka následne privoňala k fľaši a zacítila chlór.

Archívne video: Polícia upozorňuje na kyberšikanu: Toto sú varovné signály

Podľa slov matky navštevuje dievča školu druhý rok a so spolužiakmi problémy nemá. Nemyslí si ani, že by sa jej dcéra stala terčom šikany, lebo, ako tvrdí, do kolektívu zapadla. Dievčatá, na ktoré padlo podozrenie, mali byť s jej dcérou dobré kamarátky, pripustila však, že s dvomi z nich boli problémy. Vnímať to tak mali viacerí rodičia. Škola tvrdenia o šikane odmietla.

Incident už preveruje polícia. "Žiačka mala nevedomky požiť tekutý dezinfekčný prostriedok a skončila v nemocnici. V prípade je prijaté trestné oznámenie, pričom ide o podozrenie zo spáchania trestného činu ublíženia na zdraví v štádiu pokusu. O tom, či išlo o ´nemiestny žart´ rovesníkov, bude možné hovoriť až po riadnom preverení všetkých skutočností," uviedli.

"Vzhľadom na prebiehajúce úkony a zisťovanie všetkých bližších podrobností a okolností, za ktorých k udalosti došlo, nebudú zo strany polície nateraz poskytnuté žiadne podrobnejšie informácie," dodali.

Galéria fotiek (2) Zdroj: TASR / Radovan Stoklada

Gröhling navrhuje ďalší postup

Eximister školstva Branislav Gröhling (SaS) akákoľvek forma šikany je neakceptovateľná a musí byť riadne vyšetrená. "Je dôležité, aby bolo zvolané nutné mimoriadne rodičovské združenie celej školy. Je treba situáciu vysvetliť a prijať opatrenia, aby sa to nezopakovalo – či ide o preškolenie zamestnancov, postihy v školskom poriadku či preventívne aktivity medzi žiakmi. Veľmi by tiež prospelo, keby triedny učiteľ strávil so žiakmi celý deň, potenciálne aj za pomoci školského psychológa,“ povedal.

„Čo sa týka všeobecnej prevencie šikany: Je dôležité, aby si škola nastavila nulovú toleranciu šikany. S týmto musí oboznámiť aj učiteľov, rodičov a žiakov a povedať im, že každý jeden prejav šikany bude okamžite riešiť,“ hovorí exminister. Na prevenciu sú podľa neho dôležité aktivity s odborníkmi medzi žiakmi, ale aj vzdelávanie učiteľov, ako šikanu riešiť a nebagatelizovať ju v triede či mimo nej. Do školského poriadku by si podľa neho škola mala dať jasné pravidlá, ako šikanu postihuje. „Každý takýto prípad by mala škola okamžite riešiť stretnutím s dotknutými rodičmi, podporným tímom, školským psychológom či poradňou a nielen udeliť trest, ale jasne stanoviť pravidlá do budúcnosti,“ vysvetlil.