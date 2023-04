Rozvoj regiónov je kľúčový: Prioritou budú najmenej rozvinuté okresy, tvrdí Raši

"Pre vládu budú prioritou. Kritériom už nebude miera nezamestnanosti, ale pomer zamestnaných k počtu obyvateľov," vyhlásil Raši. Ako bývalý vicepremiér pre regionálny rozvoj pripomenul, že kedysi regionálny rozvoj patril pod úrad podpredsedu vlády a bol jeho silnou zložkou. Mal nadrezortné kompetencie, nebol "degradovaný" na ministerstvo a súčasťou boja medzi jednotlivými ministerstvami.

Podľa Rašiho súčasná vláda nesmeruje eurofondy, prostriedky z plánu obnovy a ani nové eurofondy prioritne do regiónov. "Naopak, pod zámienkou reforiem ruší súdy, nemocnice, a ďalšie inštitúcie, čím ľudí z regiónu doslova vyháňa. Svedčí o tom aj ich podpora. Vláda, v ktorej bol Peter Pellegrini, investovala do podpory regiónov takmer 105 miliónov eur, kým Matovičov a Hegerov kabinet iba 36 miliónov," uviedol Raši.

Transparentnosť podpory regiónov

Ako zdôraznil odborník na samosprávu Michal Kaliňák, medzi kľúčové priority má patriť transparentnosť podpory regiónov. Každý si bude môcť skontrolovať na špeciálnej webovej stránke dosiahnutý adresný úspech. "Bude na nej každá samospráva s informáciou o stave vodovodu, kanalizácie, stave ciest, či má predajňu potravín alebo napríklad pokrytie internetom. Našou úlohou bude spoločne s dotknutou samosprávou tieto problémy odstraňovať a verejne to aj kontrolovať," povedal Kaliňák.

Michal Kaliňák

Zdroj: Topky/Ramon Leško

Podľa ekonomického experta strany Kamila Šaška nesmie viac platiť, že Slovensko má tretí najvyšší rozdiel medzi hlavným mestom a ostatnými regiónmi v celej EÚ. "Zatiaľ čo Bratislava je medzi 50 nevyspelejšími regiónmi, celé východné Slovensko je medzi 50 najhoršími," dodal Šaško.

Kamil Šaško

Zdroj: Topky/Ramon Leško

Zakotvenie financovania RTVS by malo byť fixné a nemenné

Zakotvenie financovania RTVS by malo byť fixné a nemenné. Skonštatoval to podpredseda mimoparlamentného Hlasu-SD Richard Raši. Vláda v piatok odobrila legislatívu, podľa ktorej má byť ročný príjem RTVS vo výške 0,15 percenta z HDP. Mimoparlamentná strana Demokrati podporuje rozhodnutie vlády financovať RTVS na základe podielu z HDP.

Raši považuje za dôležité udržať čo najväčšiu nezávislosť RTVS, aby sa nestala hračkou v rukách politikov. Financovanie telerozhlasu by podľa neho nemalo byť formou každoročného rozhodnutia vlády pri schvaľovaní rozpočtu, ale malo by byť fixné. "Východisková báza financovania by mala byť určená teraz, keďže vieme, že sa nám výrazne zmenili vstupy aj prevádzkové náklady všetkých inštitúcií, čiže nové vedenie by malo zadefinovať minimálnu bázu, ktorá postačí na existenciu, primeraný rozvoj a nezávislosť," povedal v piatok Raši novinárom.

Príležitosť pre stabilné financovanie verejnoprávneho média

Demokrati považujú návrh za príležitosť pre stabilné, predvídateľné a transparentné financovanie verejnoprávneho média. Strana pripomenula, že ak návrh prejde parlamentom, pre verejnoprávne médium bude znamenať viac stability. Demokrati presadzujú, aby bolo takéto financovanie RTVS v budúcnosti potvrdené ústavným zákonom tak, aby nedochádzalo k zmenám, ktoré môžu byť motivované politicky a RTVS by poškodili.

Z návrhu zákona vyplýva, že v roku 2024 by mala mať RTVS výšku príjmu v hodnote 0,15 percenta z HDP, čo by malo byť 155 až 160 miliónov eur. Pôvodný návrh obsahoval výšku príjmu 0,17 percenta HDP, zmeny oznámila dočasne poverená ministerka kultúry Natália Milanová na tlačovej konferencii.