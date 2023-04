Nezamestnanosť na Slovensku v marci klesla na 5,61 %, informuje o tom Milan Krajniak

BRATISLAVA - Miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku (MEN) v marci klesla na 5,61 % z februárových 5,76 %. Medziročne bola nižšia o 1,06 percentuálneho bodu (p. b.). Klesol aj podiel disponibilných uchádzačov o zamestnanie na obyvateľstve v produktívnom veku (PDU) na 4,29 % z februárových 4,40 %. Medziročne to bolo menej o 0,6 p. b. Informoval o tom v stredu na tlačovej konferencii dočasne poverený minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina).

"Najviac klesol počet nezamestnaných v troch krajoch, v ktorých je nezamestnanosť najvyššia. Sú to Prešovský kraj (o -0,19 p. b. na 7,11 %), Banskobystrický kraj (o -0,08 p. b. na 6,53 %) a Košický kraj (o -0,09 p. b. na 6,07 %)," doplnil Krajniak informácie o medzimesačnom poklese PDU.

Aktuálne video: Milan Krajniak: Nezamestnanosť na Slovensku v marci klesla na 5,61 %

Poklesol aj počet mladých ľudí do 29 rokov, ktorí boli evidovaní ako uchádzači o zamestnanie. Ich počet bol na konci marca 38.981, čo je druhá najnižšia hodnota od apríla 2012. "Počet mladých vo veku do 29 rokov v evidencii úradov práce pred pandémiou spravidla prekonával hranicu 40.000," povedal Krajniak.

Menej mladých bez práce bolo v sledovanom období iba v apríli 2019, a to 38.234. Najvyššie hodnoty dosahovali počty nezamestnaných ľudí do 29 rokov v období doznievania finančnej krízy v roku 2012 a 2013. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVR) zaznamenalo maximum v januári 2013 na úrovni 140.629 osôb, spomenuli predstavitelia rezortu práce.

"Aktuálne máme rozbehnutý projekt Prax pre mladých, v rámci ktorého sme od septembra minulého roka podporili vytvorenie takmer 2000 pracovných miest pre občanov do 29 rokov," doplnil generálny riaditeľ ÚPSVR Karol Zimmer.

Analytik Inštitútu sociálnej politiky Michal Tomajko očakáva, že nezamestnanosť by mohla klesnúť aj v najbližších mesiacoch. "Vzhľadom na relatívne stabilné hodnoty indikátora ekonomického sentimentu a doposiaľ pozorovaný trend očakávame pre krátkodobý horizont naďalej mierne klesavú tendenciu nezamestnanosti," povedal.

"Sezónne zlepšenie nezamestnanosti na jar do značnej miery súvisí so stavebnými prácami a je otázne, či v súčasných podmienkach dôjde k takému výraznému poklesu nezamestnanosti, aký by sa dal očakávať z predchádzajúcich rokov. Kľúčovým faktorom v tomto smere bude dopyt, ktorý môže byť obmedzený z dôvodu rastúcich cien a úrokových sadzieb," dodal Tomajko.