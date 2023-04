Úradnícka vláda by mohla pomôcť upokojiť situáciu na Slovenku, myslí si Pellegrini

BRATISLAVA - Úradnícka vláda by mohla pomôcť upokojiť situáciu na Slovensku. Myslí si to líder mimoparlamentného hnutia Hlas-SD Peter Pellegrini. Úlohou úradníkov vo vláde by mala byť podľa neho maximálne záchrana plánu obnovy a prijímanie zákonov na záchranu ľudí a ekonomiky.

"Myslím si, že prezidentka by mala konať. Ak nevymenuje úradnícku vládu, ponechá na čele Eduarda Hegera, ktorý sa viac venuje prezentácii svojej strany ako riadeniu tejto krajiny. Ak nebude prezidentka konať a ponechá túto vládu pri moci, ešte viac umocní atmosféru hnevu, ktorá je živnou pôdou pre politiku tvrdšieho, extrémnejšieho charakteru," skonštatoval Pellegrini na utorkovej tlačovej konferencii.

Záchrana plánu obnovy, obyvateľov a ekonomiky

Ak by prezidentka vymenovala úradnícku vládu, odovzdala by podľa Pellegriniho krajinu do predčasných volieb do rúk úradníkom. "Ich mandátom by mala byť maximálne záchrana plánu obnovy a prijímanie zákonov na záchranu ľudí a ekonomiky v prípade potreby a viac by táto vláda nemala robiť," dodal líder Hlasu-SD.

Prezidentka Zuzana Čaputová opakovane hovorí, že je pripravená vymenovať úradnícku vládu, ak dôjde k zásadnému zlyhaniu dočasne poverenej vlády. Taktiež uviedla, že jej vymenovanie by nebolo pre Slovensko najlepším riešením s ohľadom na vyjadrenia politikov, ktorí tvrdia, že by takáto vláda nemala v parlamente podporu. O možnosti úradníckej vlády sa hovorilo aj v súvislosti s prípadom dočasne povereného ministra vnútra Romana Mikulca a pre oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami.