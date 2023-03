Vláda by mala do 14 dní predložiť riešenie vysokých cien potravín, avizuje poslanec Linhart

Galéria fotiek (2) Patrick Linhart

Zdroj: Topky/ Vlado Anjel

BRATISLAVA - Vláda by mala do dvoch týždňov predložiť návrh legislatívy, ktorý by riešil vysoké ceny potravín. Uviedol to v stredu na brífingu nezaradený poslanec Národnej rady (NR) SR Patrick Linhart po mimoriadnom rokovaní Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.