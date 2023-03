VIDEOROZHOVOR Drsná spoveď predsedu SNS o zákulisí slovenskej politiky! Zosmiešnil Hegera a tvrdá kritika lídrov opozície

Šokuje ho úroveň, akú majú naši vládni predstavitelia v zahraničí. Francúzsky prezident Macron, podľa neho, dodnes stojí v Elysejskom paláci s dáždnikom a rozmýšľa, čo mu Matovič povedal o svojom zostrihu. Nič nedaroval ani Eduardovi Hegerovi či Borisovi Kollárovi. Všetko nájdete vo videorozhovore s predsedom SNS Andrejom Dankom.

Čo dnes Andrej Danko robí a z čoho žije?

Čo hovorí na vtipy o sebe a dotýkajú s ho?

Prečo ľudia nevolili SNS napriek opatreniam a pomoci, ktoré SNS v minulosti presadilo?

Na aký výsledok si SNS trúfa v septembrových voľbách?

Kedy sa Rusi stiahnu z okupovaných území na Ukrajine a kedy konečne zavládne mier?

Prečo sa máme báť Rusov?

Po posledných parlamentných voľbách sa SNS do parlamentu nedostala. Skončili ste s výsledkom 3,16 percent. Pôjde strana SNS do septembrových parlamentných volieb?

Je to naša povinnosť. Politike som obetoval aj svoju advokátsku kanceláriu a kariéru. V súčasnosti sa snažím naplno robiť politiku a v mnohých veciach sa zlepšiť. A to vo veciach, ktoré mi boli vyčítané, ktoré som ako advokát nevedel. Nevedel som, čo je mediálny tréning a aké je dôležité dbať na komunikáciu a výzor. Často veci, ktoré sme urobili, zanikli v kontexte útokov a zosmiešňovania. Za každým rozhodnutím si stojím. Nie som neomylný.

Kto bude volebným lídrom SNS?

Je to aj moja povinnosť. Som predsedom SNS. Povediem stranu do volieb. Uvidím, či sa nám podarí vytvoriť koalíciu, keďže je dnes zrejmé, že Peter Pellegrini kľučkuje a má pocit, že to dokáže sám. Robert Fico ma tiež prekvapil. Nechce na kandidátnu listinu ani zástupcov iných odborových zväzov. Nikdy som na kandidátku Smeru ísť nechcel a ani nepôjdem. Navrhovali sme koalíciu, ktorá dosiahne viac ako 7 percent. Rovnako som chcel vytvoriť tlak na Pellegriniho, aby ukázal, či chce ísť do koalície s PS, Sulíkom, Matovičom a Kollárom. Títo ľudia za tri roky ukázali, že štát riadiť nevedia. Keď Pellegrini hovorí, že nesadne za stôl s Ficom, je to na zamyslenie, keď 20 rokov s ním spolupracoval a Fico ho vytvoril.

Plánovali ste spoločnú predvolebnú koalíciu so Smerom a Hlasom?

Povedal som, že keby sa Pellegrini, Fico a Danko dohodli a Pelegrini s Ficom tak nenenávideli, bol by predpoklad ústavnej väčšiny. Tiež som netúžil byť s Ficom vo vláde. V roku 2016 mi telefonoval Boris Kollár, Matovič a Sulík. Bavili sme sa, ako vládu zostavíme. Uvedomil som si, že sú to náhodné zhluky ľudí, ktorí sa budú hádať. Keby sme nechali Fica v roku 2016 v opozícii, tak nás zvalcuje. Byť vo vláde s Ficom a Bugárom nebolo ľahké. Maďarské práva sme rešpektovali, v ničom sme neustúpili z hľadiska požiadaviek Slovenska. S Ficom sme súťažili v mnohých veciach. Zvýšili sme minimálne dôchodky, podarili sa nám mnohé opatrenia, ktoré dnes tešia živnostníkov. Znížili sme dane na 15 percent, ľudia používajú rekreačné poukazy a ďalšie. Bojovať s Ficom vo vláde nebolo ľahké. Nie je to ľahký súper.

Keď ste toho toľko urobili, ako je možné, že ste sa nedostali do parlamentu? A ani prieskumy verejnej mienky nenaznačujú, že by ste mali do parlamentu dostať.

Voči mojej osobe bola veľká anti kampaň, za ktorou boli ľudia z okolia prezidentky Čaputovej. Podľa prieskumu verejnej mienky z roku 2019 som bol druhým človekom na prezidenta po pánovi Lajčákovi. Ľudia, ktorí financovali prezidentku Čaputovú robili na mňa špinavú kampaň. Išli proti mne obchodné reťazce. A samozrejme, že som sa v mojom prejave aj zakoktal. Ale bol som pod tlakom. Na jednej strane Fico a Bugár, na druhej nepochopenie opatrení. Napríklad koľko smiechu bolo za stožiar? Dnes ma zastavujú ľudia, že už to chápu. Neviem, prečo nás nevolili učitelia, ktorým sme zdvihli o 40 percent platy. Verím, že dnes nás voliť budú.