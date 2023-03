Zuzana Čaputová privíta na Slovensku vzácnu návštevu: Ide o holandský kráľovský pár

BRATISLAVA - Prezidentka SR Zuzana Čaputová v utorok privíta na Slovensku holandského kráľa Viliama Alexandra s kráľovnou Maximou. Ich oficiálna návšteva Slovenska potrvá do štvrtka (9. 3.). Okrem Bratislavy navštívi kráľovský pár aj Poprad, Liptovský Mikuláš a Tatranský národný park.

archívne video Slovensko držia nad vodou skvelí a odhodlaní ľudia v regiónoch, tvrdí prezidentka Čaputová

"Slovensko a Holandsko spájajú spoločné hodnoty a priority, bilaterálna spolupráca, ako aj partnerstvo v rámci Európskej únie a NATO. Hlavnými témami kráľovskej návštevy budú otázky právneho štátu a ochrany klímy vrátane prechodu na obehové hospodárstvo, ako aj podpora inklúzie a rozmanitosti v spoločnosti," načrtol Prezidentský palác.

Program návštevy sa začína v utorok predpoludním

Program návštevy sa začína v utorok predpoludním tradičným oficiálnym privítacím ceremoniálom na nádvorí Prezidentského paláca. Pokračovať bude spoločným stretnutím kráľa Viliama Alexandra s prezidentkou Zuzanou Čaputovou.Popoludní si kráľovský pár uctí pamiatku obetí totality pri pamätníku Brána slobody na Devíne a prejde sa historickým centrom hlavného mesta v sprievode primátora Matúša Valla. Spolu s prezidentkou SR si pripomenú aj pamiatku zavraždeného novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej pri pamätníku na Námestí SNP. Následne sa za účasti kráľovského páru uskutoční diskusia o slobode médií so zástupcami novinárskej obce.

Prvý deň návštevy vyvrcholí štátnou večerou podávanou prezidentkou SR na počesť holandského kráľovského páru v Slovenskej filharmónii. Program druhého dňa sa začne diskusiou o rovnoprávnosti dievčat a žien so študentmi stredných a vysokých škôl. Prezidentka SR spolu s holandským kráľom tiež otvorí slovensko-holandské podnikateľské fórum "Future Is Now". Na fóre sa zúčastní viac ako 100 predstaviteľov súkromného sektora, verejných a štátnych inštitúcií. Neskôr bude nasledovať prezentácia slovenského zálohovacieho systému PET fliaš a plechoviek.

Kráľ a kráľovná vyjadria solidaritu s LGBTI+ komunitou

Kráľ Viliam Alexander a kráľovná Maxima vyjadria aj solidaritu s LGBTI+ komunitou návštevou kaviarne Tepláreň na Zámockej ulici, kde sa stretnú s rodinnými príslušníkmi a priateľmi obetí vlaňajšieho teroristického útoku. Na pozvanie holandského kráľovského páru sa v stredu večer uskutoční slávnostný koncert holandských umelcov v Slovenskom národnom divadle. Vo štvrtok navštívi kráľovský pár spolu s prezidentkou Centrum podpory Spišskej katolíckej charity v Poprade, ktoré poskytuje pomoc obyvateľom Ukrajiny utekajúcim pred vojnou.

Neskôr sa presunú do Spišskej Soboty. Program bude pokračovať diskusiou o občianskom vzdelávaní a modelovou hodinou na tému boja proti dezinformáciám na základnej škole v Liptovskom Mikuláši. Posledným bodom trojdňovej návštevy Slovenska bude návšteva Tatranského národného parku, kde sa holandský kráľovský pár oboznámi s projektom biodiverzity a ochrany životného prostredia pri rieke Belá v Podbanskom.