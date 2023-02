Ak prehrá Ukrajina, prehrá Slovensko: Nezraďme obete vojny, prízvukuje Matovič

"Tí, ktorí vás presviedčali, že vo vakcínach sú čipy, že obrannou dohodou s USA tu budeme mať americké vojenské základne, že Rusko nikdy nezaútočí na Ukrajinu, sa vám dnes snažia tvrdiť, že jedinou cestou, ako dosiahnuť mier, je nechať Rusko ukradnúť si Ukrajinu. Skutočnou cestou, ako dosiahnuť mier, je donútiť posledného okupanta opustiť územie Ukrajiny," uviedol Šipoš.

Video: Premiér Heger sa vyjadruje k už rok trvajúcemu konfliktu na Ukrajine

Hnutie skonštatovalo, že ak by celý demokratický svet rok nepomáhal Ukrajine sa brániť pred ruským agresorom, dnes by Rusko už bolo na hraniciach Slovenska a žili by sme v strachu, kedy si bude Rusko chcieť ukradnúť aj našu krajinu. Podpredseda Národnej rady SR Gábor Grendel označil vojnu na Ukrajine za neľudské barbarstvo, ktoré ohrozuje životy a zdravie, ničí majetok a berie nádej Ukrajincom na lepšiu budúcnosť. "Dnes je to rok, čo Putinova armáda zaútočila na svojho suseda. Preto sa nesmie stať naším susedom," dodal.