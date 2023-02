Agresívneho angličtinára už rieši aj komora učiteľov: Na pochode mal útočiť na študenta pre ukrajinskú vlajku

VIDEO Incident na pochode za mier: Študentovi vulgárne vynadali pre ukrajinskú vlajku

Komora označila konanie učiteľa za neprípustné, neetické a jednoznačne ho odsúdili. „Je veľmi vážna vec, že v spoločnosti sa vytráca slušnosť v komunikácii a mysle a prejavy mnohých ľudí, vrátane tohto učiteľa, ovládla ´zloba a zášť´. A to nielen v tomto konkrétnom prípade, nedávno sme boli svedkami streľby, ktorú podnietila nenávisť voči iným názorom. Všetci chceme mier a porozumenie, ale v prípade že chceli účastníci pochodu manifestovať za mier, mali svoje výzvy nasmerovať k ambasáde krajiny, ktorá so zbraňami bojuje na cudzom území – území Ukrajiny – proti jej obyvateľom, ktorá ich zabíja v ich obývačkách, kuchyniach, v pôrodniciach a nákupných centrách, ktorá ich v počte väčšom ako Slovensko vyhnala z domovov, zo škôl a z práce,“ uviedli.

Pripomenuli zákon, ktorý ukladá pedagógom povinnosť správať sa v súlade s etickým kódexom, ktorý je súčasťou tohto zákona. „Vyjadrujeme podporu študentovi medicíny, rešpekt a úctu voči jeho odvážnemu konaniu,“ dodali.

Vulgárnymi nadávkami to nemalo skončiť

K incidentu došlo na jednej z akcií s názvom Pochod za mier, ktoré sa v uplynulých dňoch konali vo viacerých slovenských mestách. Táto konkrétna bola v Lučenci 10. februára. Prišiel na ňu aj mladý študent medicíny, 20-ročný Matúš, ktorý si cez ramená prehodil vlajku Ukrajiny. To sa však nepáčilo niekoľkým účastníkom, ktorý mladíka obkľúčili a vulgárne mu nadávali. Časť konfliktu je zachytená aj na videu. Tam je možné počuť, ako na neho neznámy muž kričí, aby „vypadol“ na Ukrajinu. „Tam si ľahni, do p**e. A neusmievaj sa ako k***t, rozumieš?,“ hovorí mladému študentovi. „Špina sku**ená vy***aná,“ nadáva mu. Nebol jediný, pridali sa aj ďalší. V skupine mal byť aj učiteľ angličtiny na Spojenej strednej škole v Poltári. Spoznal ho samotný študent, ten pre Denník N uviedol, že ho učiteľ udrel aj do tváre. Na videu má mať hnedú bundu.

Banskobystrický samosprávny kraj, ktorý je zriaďovateľom školy, v tejto súvislosti odsúdil všetky prejavy násilia, netolerancie a nenávisti. "Udalosti, ktoré zachytáva zverejnené video z Pochodu za mier v Lučenci, a ktorých mal byť účastný aj učiteľ strednej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK, považujeme za mimoriadne závažné,“ uviedli. V tejto chvíli čakajú na závery policajného vyšetrovania.