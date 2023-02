Poslanci nebudú rokovať o stíhačkách MiG-29: Neschválili program schôdze

BRATISLAVA - Poslanci Národnej rady (NR) SR nebudú rokovať o stíhačkách MiG-29, ktoré by Slovensko mohlo posunúť Ukrajine. Vo štvrtok popoludní neschválili program mimoriadnej schôdze, ktorú inicioval opozičný Smer-SD.

Strana chcela na schôdzi presadiť uznesenie, ktorým mal parlament vysloviť nesúhlas s odovzdaním bojových lietadiel MiG-29 Ukrajine. Líder strany Robert Fico pripomenul, že aktuálne je na Slovensku vláda iba dočasne poverená a má oklieštené právomoci. Hovorí preto o protiústavnosti posielania zbraní na Ukrajinu.

Mimoriadnu schôdzu k termínu volieb presunuli

Mimoriadnu schôdzu Národnej rady (NR) SR k skoršiemu termínu predčasných volieb presunuli na piatok (17. 2.), začať by sa mala po hlasovaní o 11.00 h. Plénum vo štvrtok popoludní nebolo uznášaniaschopné. Predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) avizoval, že v piatok budú hlasovať o všetkých bodoch riadnej schôdze, ktoré sa dovtedy stihnú prerokovať. Zvyšok by mali presunúť až na ďalšiu riadnu schôdzu so začiatkom v marci.

Mimoriadnu schôdzu k termínu volieb inicioval opozičný Smer-SD. Strana navrhovala, aby sa predčasné voľby konali 24. júna a nie na konci septembra. Argumentuje, že vláda s obmedzenými kompetenciami nie je oprávnená, a tým ani schopná plniť základné úlohy a zabezpečovať riadny chod ústavných orgánov. Navyše podľa strany svojimi krokmi naznačuje, že nechce rešpektovať obmedzenia dané Ústavou SR.