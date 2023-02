PREDČASNÉ VOĽBY Čaputová svojím vyjadrením spustila lavínu: Ostrá reakcia Matoviča, Pellegrini ju chce v parlamente

Galéria fotiek (5) Zuzana Čaputová

BRATISLAVA – Potom, ako sa bývalá koalícia dohodla na septembrovom termíne predčasných volieb to chvíľu vyzeralo, že je rozhodnuté. Pomyselný pokoj na politickej scéne však netrval dlho, strana Smer-SD trvá na tom, aby voľby boli ešte pred letom a iniciovala pre to aj mimoriadnu schôdzu. Nie je však jediná, do hry totiž vstúpila aj prezidentka Zuzana Čaputová, ktorá je toho istého názoru - voľby chce skôr ako v septembri. Svojimi vyjadreniami vyvolala na politickej scéne hotovú búrku.