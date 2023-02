Naď posiela tvrdý odkaz konšpirátorom: Naše migy by už nikdy nelietali! Takáto je pravda o našej obranyschopnosti

Galéria fotiek (2) Jaroslav Naď

BRATISLAVA - Slovenské stíhačky MiG-29 by už nikdy nelietali, necvičia sa noví piloti a ich skladovanie si žiada náklady. Darovanie strojov Ukrajine by neznížilo obranyschopnosť Slovenska, 50 až 60 percent ich účtovnej hodnoty by sa Slovensku preplatilo cez európsky mierový nástroj. Skonštatoval to minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO) v nedeľnej diskusnej relácii televízie TA3 V politike. Zopakoval prísľub, že do Národnej rady (NR) SR o tom diskutovať príde, keď to bude aktuálne.