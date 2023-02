Pri výjazdoch k pacientom s KORONAVÍRUSOM by sa mohol predĺžiť čas na odchod

Galéria fotiek (1) Ilustračné foto

Zdroj: Getty Images

BRATISLAVA - Záchranári by mohli mať viac času na odchod pri výjazdoch k pacientom, pri ktorých je potrebné použiť osobné ochranné pracovné prostriedky (OOPP). Zatiaľ čo doteraz museli na výjazd vyraziť do dvoch minút, pri ohrození biologickým faktorom tri až štyri sa má tento čas predĺžiť na desať minút. Takéto ohrozenie sa týka napríklad výjazdov za pacientmi s ochorením COVID-19. Vyplýva to z novely zákona o záchrannej zdravotnej službe, ktorú v stredu poslanci Národnej rady (NR) SR posunuli do druhého čítania. Novelou by sa tiež mohol doplniť transplantačný zákon.