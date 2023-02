Jarné prázdniny klopú na dvere: Počasie však mnohých nepoteší! Odborník upozorňuje, čakajte veľkú zmenu

Od 20. februára si žiaci západného Slovenska užijú pár dní voľna v podobe jarných prázdnin. Aj keď je v súčasnosti situácia ideálna na lyžovanie, keďže na horách je snehu požehnane, vyzerá to tak, že dlho sa neudrží. Podľa meteorológov sa na Slovensko blíži veľká zmena.

Archívne VIDEO Lyžovačka v lyžiarskom stredisku Vrátna Malá Fatra

"Poveternostná situácia sa začína postupne meniť, studené severovýchodné prúdenie bude postupne vystriedané teplejším vzduchom od juhozápadu. Ten k nám začne na budúci týždeň prúdiť po zadnej strane tlakovej výše, ktorá sa bude presúvať zo západnej Európy smerom na východ. Výraznejšie sa oteplí hlavne na horách a rovnako sa zmiernia aj nočné mrazy. V nižších polohách bude oteplenie závisieť od toho, či sa budú tvoriť hmly a nízka oblačnosť. Tam, kde sa oblačnosť zmenší, môžu maximálne teploty vystúpiť aj nad 10 stupňov Celzia," priblížil pre Topky.sk meteorológ Pavel Matejovič. Ako dodal, podľa aktuálnych prognostických modelov by nás do konca februára nemalo prekvapiť žiadne výraznejšie ochladenie. Od západu by k nám mal prúdiť striedavo teplejší a chladnejší morský vzduch.

Galéria fotiek (3) Na snímke pohľad z Lomnického štítu (2 634 metrov nad morom) na zasnežený svah v Lomnickom sedle vo Vysokých Tatrách

Zdroj: TASR - Oliver Ondráš

Aj keď sa na horách môže ešte vyskytnúť sneženie, v nižších polohách sa ho už zrejme nedočkáme a zrážky budú prevažne vo forme dažďa. "Počasie však bude mať prevažne anticyklonálny charakter, môžeme sa teda tešiť na viac slnečných dní. Teda okrem lokalít, kde bude hmla a nízka oblačnosť. Ak sa oblačnosť zmenší, môže maximálna teplota v poslednej februárovej dekáde vystúpiť až na 15 stupňov," dodal Matejovič.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Gettyimages.com

Vyzerá to teda tak, že sa zopakuje situácia z posledných rokov, kedy počasie koncom februára pripomínalo jar. Vysokým teplotám sa tak zrejme nevyhneme ani tento rok. Všetko sa ale môže zmeniť ešte v marci. "Zima môže dať o sebe vedieť ešte aj v marci. Vpády studeného, pôvodom arktického vzduchu, sa bežne vyskytujú hlavne v prvej polovici jari," uzavrel odborník.