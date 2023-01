Po Žilinkovej ďalšej 363-ke sa spustila lavína reakcií: Heger zúri a sype si popol na hlavu, je to naša chyba!

VIDEO Rozhodnutie Maroša Žilinku:

Dôvodom je podľa šéfa prokuratúry nesplnenie podmienok na vznesenie obvinenia. Politickú scénu jeho krok poriadne podráždil, hlavne koaličnú časť.

Heger si sype popol na hlavu

Ako prvý začal premiér Eduard Heger (OĽaNO), ktorý evidentne dobre vie, kto za vymenovanie do funkcie generálneho prokurátora Maroša Žilinku hlasoval a označil to za najväčšiu chybu tejto koalície.

Galéria fotiek (6) Zdroj: Facebook/Eduard Heger - predseda vlády SR

Žilinka sa nám vysmieva, odkázala Remišová

Vicepremiérka Veronika Remišová (Za ľudí) si myslí, že Žilinka sa po dnešku "vysmieva do tváre všetkým občanom, ktorí na námestiach chceli spravodlivosť".

Galéria fotiek (6) Zdroj: Facebook/Veronika Remišová

SaS: Žilinka nekoná slobodne

Liberáli zase hovoria, že Žilinka nekoná slobodne a vyzýva na zrušenie paragrafu 363. "Zrušenie obvinenia pre poslanca Borguľu je jasným dôkazom, prečo sa Sme rodina tak vehementne bránila zrušiť paragraf 363. Navyše bola to práve Sme rodina, ktorá Žilinku navrhla do funkcie generálneho prokurátora," uviedol poslanec NR SR za SaS Alojz Baránik.

Galéria fotiek (6) Zdroj: Facebook/SaS

Šimečka hovorí, že Žilinka polícii podráža nohy

"Nestačí polícii na boj proti mafii a zlodejom rozviazať ruky, keď jej potom generálny prokurátor 363 systematicky podráža nohy. Žiaľ, poslanci a poslankyne OĽaNO, Smer-SD, Sme rodina, ĽSNS, aj niektorí z SaS zvolili do tejto funkcie Maroša Žilinku. V PS sme navrhovali aspoň zmenu paragrafu 363, náš návrh však koalícia nepodporila. Toto je smutný výsledok," povedal v reakcii na rozhodnutie gen. prokuratúry šéf Progresívneho Slovenska Michal Šimečka.

Galéria fotiek (6) Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Ide o kompetencie úradu, rozhodnutie rešpektujeme, odkázali kollárovci

Hnutie Sme rodina na rozhodnutie Žilinku reagovalo, že rozhodnutia Generálnej prokuratúry SR tak ako v minulosti, ani dnes komentovať nebude. "Sú to čisto jeho kompetencie a my to rešpektujeme," uviedlo hnutie.