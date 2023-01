Čo bude s kariérou Hegera po sneme OĽaNO? Na vysokú politiku vraj bez týchto osôb nemôže ani pomýšľať!

BRATISLAVA - Schyľuje sa k veľkému súboju o kreslo predsedu OĽaNO na najbližšom sneme? Je to takmer isté, no nateraz sa s vysokou pravdepodobnosťou vôbec nepredpokladá, že by Igor Matovič (OĽaNO) mohol o túto pozíciu prísť, hlavne pre spôsob nastavenia stanov v hnutí ohľadom príchodu a odchodu členov doňho. Ak by sa teda poverenému premiérovi Eduardovi Hegerovi nepodarilo dostať sa na čelo OĽaNO, má viacero možností, ktoré popísal politológ.

Slabý líder, ktorý neskoro reagoval na Matoviča

Možné scenáre v prípade Hegerovej kariéry načrtol politológ Michal Cirner. Ten si síce nemyslí, že ide o výrazneho lídra, no jeho ďalšie politické pôsobenie v národnej politike by mohli "zachrániť" osoby v jeho momentálnej blízkosti. "Eduard Heger sa neukázal ako silný líder, vizionár a mal slabý politický výtlak, stále bol v područí Igora Matoviča, ktorého takmer bezvýhradne podporoval," kritizuje doterajšie figurovanie Hegera vo vláde.

Sám sa k vysokej politike tak ľahko nedostane, no s Naďom či Budajom by ešte mohol mať šancu

Cirner podrobil kritike aj Hegerov politický výtlak. Má však možnosti, ako by sa do politiky vrátiť mohol. "Jeho politický kapitál je nízky, ale v spolupráci napríklad s Jaroslavom Naďom, Jánom Budajom a spojením sa s ďalšími politickými odídencami z rôznych politických zoskupení aj mimo parlamentu, by jeho politická kariéra mohla v najvyššej politike pokračovať. Keďže bol slabým premiérom, ktorého vláde bola vyslovená nedôvera, jeho perspektívy sú iba stať sa štafážou v nejakej inej politickej sile, ktorá bude mať iného lídra. Je jedno či zostane v OĽaNO alebo bude v inom politickom subjekte, vždy bude len v tieni ako nie veľmi výrazný a málo charizmatický politik," myslí si Cirner.

Ďalší odborník Juraj Marušiak to vidí podobne. "Heger si bude musieť zvoliť, či bude naďalej hrať "ľudskú tvár" politiky OĽaNO, ako ju prezentuje Igor Matovič, alebo pôjde s ním do otvoreného konfliktu. V oboch prípadoch ho veľa dobrého nečaká. Stratí aj tie zvyšky autority, ktoré v koalícíi mal a nádejí, ktoré s ním doposiaľ spája časť koaličných voličov, alebo ostane lojálnym vojakom Matovičovej strany. Otvorený konflikt však znamená koniec jeho dráhy v OĽaNO. Je jasné, že moc v tejto strane je v rukách Igora Matoviča, ktorý rozhoduje o tom, kto je a kto nemôže byť členom strany. Predpokladám, že aj Heger si uvedomuje, že jeho politická budúcnosť závisí iba od rozhodnutia jediného človeka," dodáva Marušiak.

Predstava Hegera ako lídra čohokoľvek je podľa Marušiaka len málo realistická, preto nepredpokladá, že by založil vlastnú stranu. "Nevylučujem odchod do inej strany, ale neviem, či by oňho bol záujem napr. v SaS alebo v rodiacom sa projekte Mikuláša Dzurindu, keďže doteraz bol lojálny voči predsedovi OĽaNO aj vtedy, keď už sa žiadal samostatnejší postup," dodáva Marušiak.

Snem začiatkom roka s nejasným dátumom, no s jasným programom

Hnutie OĽaNO pritom ešte ani piateho januára neevidovalo záujem o zmenu na poste predsedu. Uviedol to Peter Dojčan z mediálneho tímu hnutia. OĽaNO ohlásilo, že bude mať snem začiatkom tohto roka, presný dátum ešte stále nie je záväzne potvrdený. Podstatným faktom však je, že na sneme sa má voliť predsedníctvo hnutia.

"O tom, kto má záujem kandidovať na akúkoľvek pozíciu v hnutí OĽaNO, sa rokuje a rozhoduje na sneme hnutia. V tomto momente neevidujeme záujem o zmenu na poste predsedu," priblížil Dojčan. "Igor Matovič si stále uplatňuje platný mandát predsedu, pričom mu členovia vyjadrili podporu aj na sneme 17. novembra. 2021," dodal.

Koniec Matoviča na čele OĽaNO takmer nikto neočakáva

Viacerí mediálni experti aj politológovia pritom očakávajú, že sa Matovič a Heger ocitnú v akomsi "ringu" o post predsedu hnutia. Nepredpokladá sa však (hlavne pre spôsob, akým Matovič vyberá a odoberá členov OĽaNO), že by Heger mohol tento "zápas" o predsedníctvo vyhrať.

Predsedu volí snem na štyri roky. Matoviča zvolili za predsedu na sneme v októbri 2019. Heger už povedal, že hnutie potrebuje sebareflexiu a analýzu stavu, v akom sa nachádza. V rozhovore pred Vianocami povedal, že to, či si hnutie bude voliť nového predsedu, bude záležať od toho, či bude záujem o zmenu šéfa.

Heger už začal so zberom podpisov na novú 76-tku

A je to práve dočasne poverený premiér Heger, ktorý začína u poslancov zbierať podpisy na podporu jeho prípadnej novej vlády. V tomto týždni sa pokúsi zozbierať potrebných 76 podpisov a následne ich predložiť prezidentke Zuzane Čaputovej. Heger chce oddeliť diskusiu o novej 76-ke a debatu o predčasných voľbách. Túto skutočnosť oznámil práve s Jaroslavom Naďom, ktorý sa javí ako jeden z blízkych Hegerových ľudí, ktorí by ho podľa Cirnera mohli vo vysokej politike udržať.

Predseda parlamentu a Sme rodina Boris Kollár už tiež o Hegerovom zbere podpisov vie a vypočul si jeho plán. Súhlasil by s novou väčšinou 76 poslancov len v prípade dohody na predčasných voľbách. Do konca januára chce mať Heger vyrokovanú podporu. Heger si však aj tak myslí, že od Kollára získa podporu. "Prečo by nebola? Sme koaliční partneri, takže si myslím, že by sa to malo podariť," povedal. Kollár pred rokovaním povedal, že s novou 76-kou by súhlasil len v prípade dohody na predčasných voľbách. Je za júnový termín volieb, najneskôr by podľa neho mali byť v septembri. "Zatiaľ by vládla v plnej sile 76-ka, nemala by obmedzené právomoci," dodal.

Aktualizácia 14:23 - klub OĽaNO Hegera v snahe kreovania novej vlády podporuje

V týchto hodinaćh navyše prezradil postoj poslaneckého klubu OĽaNO aj Michal Šipoš. "Poslanecký klub OĽaNO plne podporuje cieľ Eduarda Hegera o zostavenie novej demokratickej koaličnej väčšiny v parlamente. Urobíme všetko pre to, aby mohla pokračovať poctivá politika nekradnutia, pomoci a riešení," konštatuje predstaviteľ ešte stále najsilnejšieho parlamentného klubu.