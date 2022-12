TOP udalosti, ktoré v roku 2022 ovplynili Slovensko: Šikana v Miloslavove, opitý Dědeček aj prvý teroristický útok

Vojna na Ukrajine

Okrem toho, že sme začiatkom roka stále bojovali s ochorením Covid-19, 24. februára začala aj vojna na Ukrajine. Ruské vojská vtrhli na územie Ukrajiny a prezident Vladimír Putin to označil za "špeciálnu vojenskú operáciu". Tá trvá až dodnes. Rusi zbombardovali veľké územia, zabili množstvo civilistov a vojakov a snažili sa nad Ukrajinou prevziať moc. To sa im, našťastie, doteraz nepodarilo. Ruský prezident sa vyhrážal aj ostatným štátom jadrovou vojnou.

S týmto vojenským konfliktom sa spája aj migračná kríza, ktorá zasiahla aj našu krajinu. Množstvo Ukrajincov, najmä žien a detí, putovalo aj na Slovensko.

Detská šikana v Miloslavove

V nedeľu 2. januára 2022 otriasol Slovenskom šokujúci prípad z Miloslavova. Len 11-ročnú Andreu dobila skupina tínedžerov, pričom hlavná aktérka Ela mala len 16 rokov. Dievča v bývalom opustenom družstve opili, vyzliekli a dobili. Všetko si pritom nahrávali na mobilný telefón. Otec 16-ročnej Ely, ktorá je zo skutku obvinená, sa jej zastával na sociálnych sieťach.

Šestnásťročnú Elu stíhajú za ublíženie na zdraví a výtržníctvo. Obvinená pred vyšetrovateľom popísala priebeh incidentu, aj to, ako ho vnímala. Podľa svedka incidentu obvinená Ela 11-ročnú Andreu hádzala o zem a fackala ju. Ela však všetko popiera, dokonca tvrdí, že tričko sa jej vyzlieklo vtedy, keď dievčinu zdvíhala a tričko sa jej zachytilo o sadru na ruke.

NAKA zadržala Kaliňáka aj Paru, Fico vyviazol

Nielen tragédie sa stali v uplynulom roku. Národná kriminálna agentúra 20. apríla 2022 zadržala bývalého ministra vnútra Roberta Kaliňáka, aj prominentného advokáta Mareka Paru. Zároveň obvinila aj predsedu strany Smer Roberta Fica. Kaliňáka a Fica vyšetrovatelia obvinili zo založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny. Obvinenie sa týkalo kauzy Očistec. Parovo obvinenie sa týkalo akcie Božie Mlyny.

Kaliňák strávil dva dni v cele policajného zadrźania. Para si za mrežami posedel dlhšie, sudca ho totiž poslal do väzby. Roberta Fica väzobne stíhať nemohli, na jeho prípadné stíhanie musel dať súhlas parlament. To sa nakoniec nepodarilo, najmä vďaka hlasom Romany Tabák a Kataríny Hatrákovej. Obe hlasovali proti tomu, aby vôbec vyšetrovateľ mohol dať návrh na Ficovo väzobné stíhanie. Podľa vyjadrení Tabák po hlasovaní, nie je jasné, či presne vedela, za čo hlasuje.

Ficovi aj Kaliňákovi neskôr generálna prokuratúra zrušila obvinenia. Na advokáta Mareka Paru podal prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry obžalobu. Tú súd odmietol.

Dohoda s USA

Ešte začiatkom januára vláda odsúhlasila obrannú dohodu s USA. Začiatkom februára ju Slovensko a USA podpísali. Dohoda by mala umožniť americkým ozbrojeným silám využívať vojenské letiská Malacky-Kuchyňa a Sliač, prípadne iné dohodnuté zariadenia a priestory. Slovensko ich má poskytovať bez nájomného. Dohoda by mala platiť desať rokov. Potom zostáva platná, alebo ju možno vypovedať s ročnou výpovednou lehotou. Predstavitelia vlády deklarovali, že dohoda neohrozuje suverenitu a zvrchovanosť SR.

Opozícia zmluvu kritizuje a hovorí o vytváraní amerických vojenských základní na Slovensku, približovaní amerických vojsk k ruskej hranici a okliešťovaní kompetencií našich štátnych orgánov. Prezidentka SR Zuzana Čaputová uzavretie dohody podporuje. V snahe zmierniť obavy časti verejnosti doložila k splnomocneniu na podpis interpretačné vyhlásenie. Obsahuje výklad častí zmluvy vyvolávajúcich najviac otáznikov. Vlastnú interpretačnú doložku má aj americká strana, podľa prezidentky je obsahovo v súlade so slovenskou.

Zomrel Ondrej Rigo

V utorok 14. júna zomrel najznámejší slovenský sériový vrah, ktorý má na svedomí vraždy 8 žien a maloletého chlapca. Ondrej Rigo, ktorý bol usvedčený z 8 vrážd, si odpykával doživotný trest v trenčianskej väznici. Mal 66 rokov. Známy bol aj ako nekrofil, pretože so svojimi obeťami následne súložil. Po tom, ako si v roku 2018 odpykal 25 rokov trestu, požiadal súd o podmienečné prepustenie, ktorému ale nevyhovel. Následne sa minulý rok objavili informácie o tom, že má podlomené zdravie. Istý čas bol aj hospitalizovaný v nemocnici. Rigo sa preslávil ako najbrutálnejší slovenský vrah. Trúfal si hlavne na spiace obete, pričom do bytov vnikal pootvoreným oknom. Ženy surovo zabíjal najmä údermi do hlavy a s ich mŕtvolami následne súložil. Z miesta činu si väčšinou vždy vzal nejaké cennosti.

Rigo bol vo väzení od roku 1993, keď ho vzali do väzby. Je najhorší sériový vrah v histórii Slovenska, známy aj ako ponožkový vrah. Narodil sa v roku 1955 a do amnestie v roku 1990 bol desaťkrát súdený za majetkovú trestnú činnosť. Sedel šesťkrát. Svoju hroznú sériu uskutočnil od júna 1990 do marca 1992. Zavraždil a následne znásilnil 8 žien od 22 do 88 rokov – dve v Mníchove, jednu v Amsterdame a päť v Bratislave, pričom zabil aj malého syna jednej z obetí. K obetiam vošiel cez okná prízemných bytov. Na miestach vždy zanechal aj vražednú zbraň. Na doživotný trest odňatia slobody ho odsúdili 7. decembra 1994. Rigo sa k vraždám nikdy nepriznal, aj keď ho testy DNA usvedčili.

3. blok Mochovce

23. októbra spusti tretí blok jadrovej elektrárne Mochovce. Tretí blok jadrovej elektrárne v Mochovciach začali stavať v roku 1987. Po dlhom prerušení prác spustili SE dostavbu Mochoviec v novembri 2008. Nový jadrový blok má inštalovaný výkon 471 megawattov, čo pokryje približne 13 percent z celkovej spotreby elektriny na Slovensku.

Po skúšobnej prevádzke a dosiahnutí maximálneho výkonu sa SR stane vo výrobe elektriny sebestačná. Dostavba Mochoviec sa oproti plánom výrazne predražila. Na začiatku rátali SE s nákladmi necelé tri miliardy eur, no výsledná cena bude viac ako šesť miliárd eur. Štvrtý blok EMO by sa mohol dostať do prevádzky v roku 2024. Štát má v Slovenských elektrárňach podiel 34 %.

Vlhová vyhrala zlato

Slovensko však zažilo aj veľký športový úspech. Naša najlepšia lyžiarka Petra Vlhová vybojovala pre Slovensko zlatú medailu v slalome na zimných olympijských hrách v Pekingu. Triumfovala z ôsmeho miesta po prvom kole. O 8 stotín sekundy zdolala striebornú Rakúšanku Katharinu Liensbergerovú, bronz získala Švajčiarka Wendy Holdenerová s odstupom 0,12 s.

Úspech slovenských hokejistov

V Pekingu sa darilo aj našim mladým slovenským hokejistom, ktorí na olympiáde v Pekingu získali bronzovú medailu. Aj keď to po prvých dvoch zápasoch vyzeralo, že na medailu nedosiahneme, potom sa to otočilo. Tím, ktorý nepatril medzi favoritov, potiahol najmä mladý talent, vtedy len 17-ročný Juraj Slafkovský. Ten strelil až sedem gólov. Neskôr bol draftovaný z prvého miesta do NHL.

Smrť študentov na Zochovej

Asi najtragickejšiu udalosť zažilo Slovensko 2. októbra vo večerných hodinách. Keď desiatky ľudí čakali na autobus na Staromestskej ulici na zastávke Zochova, z podjazdu sa vyrútil opitý Dušan Dědeček a napálil priamo do ľudí. Zomrelo pritom päť študentov.

Dušan Dědeček bol generálnym sekretárom Deaflypijského výboru Slovenska. V aute bol aj jeho syn Lukáš Dědeček. Obidvaja boli pod vplyvom alkoholu. Kým u otca Dušana, ktorý šoféroval, to bolo 1,69 promile, u syna Lukáša jedno promile. Dědečka súd do väzby nevzal, no za jeho čin mu hrozí až doživotie.

Teroristický útok na Zámockej

Len dva týždne od tragickej udalosti na Starometskej ulici v Bratislave, postihlo hlavné mesto ďalšie nešťastie. Len 19-ročný Juraj K. zobral otcovu zbraň a namieril si to do centra mesta. Tam prišiel k baru Tepláreň, ktorý navštevovali najmä queer ľudia. Juraj chvíľu čakal za rohom a potom spustil streľbu. V tom čase sedel pred barom na lavičke Matúš Horváth, ktorý v podniku pracoval ako čašník a jeho kamarát Juraj Vankulič s ďalšou kamarátkou Radkou. Matúš aj Juraj boli na mieste mŕtvi, Radku vrah postrelil do nohy.

Chladnokrvný vrah z miesta činu ušiel, vrátil sa domov, kde sa mal pohádať s rodičmi. Vymenil si zbrane, ktoré mal jeho otec v legálnej držbe a z domu odišiel. Polícia po ňom pátrala celú noc, ráno ho našla náhodná okoloidúca v Jaskovom rade. Juraj K. sa zastrelil. Polícia čin vyšetruje ako teroristický útok. Vrah totiž po sebe zanechal aj manifest a list na rozlúčku, v ktorom uvádza, že skutok spáchal zo svojej zvrátenej ideológie a nenávisti. To potvrdzujú aj jeho príspevky na sociálnych sieťach. Kým vraha hľadali policajti, on ešte stihol tweetovať.

Pád vlády

V neposlednom rade bol zavŕšením roka 2022 pád vlády Eduarda Hegera. To bol dôsledok niekoľkomesačných hádok medzi Richardom Sulíkom a Igorom Matovičom. Nedôveru jej 15. decembra vyslovilo 78 poslancov, čo je o dvoch viac, než je minimálny počet. Vyslovenie nedôvery iniciovala strana SaS. Dráma sa diala ešte tesne pred hlasovaním, keď SaS podľa slov Richarda Sulíka zvažovala, že nakoniec vládu podporí, no všetko mal pokaziť Igor Matovič.

Ten bol rozhodnutý výmenou za dôveru vláde podať demisiu. Čo aj urobil a doručil ju do Prezidentského paláca. Tam si to však rozmyslel a demisiu si vzal späť. Nakoniec ju podal výmenou za hlasovanie za rozpočet na nasledujúci rok.

Smrť profesora Vladimíra Krčméryho

Len štyri dni pred Vianocami zasiahla Slovensko smutná správa. Na infarkt myokardu zomrel uznávaný odborník, infektológ a špecialista na tropickú medicínu profesor Vladimír Krčméry. Profesor Krčméry bojoval v prvej línii proti covidu, bol prvým človekom na Slovensku, ktorý sa dal očkovať a išiel príkladom všetkým Slovákom. Do poslednej chvíle, ešte v deň svojej smrti, ošetroval migrantov v utečeneckom tábore v Kútoch. Ľudí nerozlišoval podľa farby pleti, vierovyznania či politických preferencii.

Pôsobil v mnohých zahraničných humanitárnych misiách v rozvojových krajinách, navštívil Kambodžu, Sudán, Keňu, Haiti a ďalšie krajiny. V roku 2020 bol na svojej poslednej misii v Kambodži, kde dostal piatykrát maláriu.