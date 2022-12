Minister Krajniak: Naša priorita je, aby vznikla dohoda, ako bude fungovať štát a vláda

To sú podľa neho veci, ktoré závisia od politickej dohody v parlamente. "To hovoríme už týždne, skrátenie volebného obdobia napríklad na september, výmenou za to, že bude schválený rozpočet a bude sa môcť vyplácať energetická pomoc, je racionálne a je to v prospech ľudí," poznamenal Krajniak.

Označil to zároveň za najvyššiu prioritu. K záležitostiam iných politických strán sa Sme rodina podľa neho nebude vyjadrovať. Ako k otázke personálnych výmen pristúpi OĽANO, je podľa Krajniaka na nich.

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Ján Horecký predpokladá, že krízu si nikto neželá, ani on osobne si ju nepraje. "Verím, že sa súčasná kríza vyrieši v prospech republiky. Vláda by mala vládnuť," dodal.