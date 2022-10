Voľby 2022: V Prešovskom kraji boli voľby pokojné, riešili však niekoľko podnetov

"Najčastejšie to bolo porušenie moratória, keď napríklad jeden kandidát napriek moratóriu prišiel a zaparkoval s dodávkou priamo pri volebnej miestnosti. Našli sa tiež volebné ťaháky pod plentou a podobne," priblížil s tým, že podnety posunuli štátnej volebnej komisii, ktorá sa nimi bude zaoberať ďalej.

O post predsedu PSK sa uchádza celkom osem kandidátov, o poslanecké kreslo v krajskom parlamente má záujem 383 ľudí zapísaných na kandidátnych zoznamoch politických strán a 111 nezávislých kandidátov.

"Dohromady je to teda 494 ľudí, čo je mimochodom najviac na Slovensku," upozornil Jánoš s tým, že priebežné výsledky už postupne zverejňujú. Predpokladá, že ak sa nestane nič mimoriadne, do polnoci by mohli byť sčítané všetky hlasy v krajských voľbách. "Následne sa začne so sčítavaním hlasov do orgánov miest a obcí," dodal.