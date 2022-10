Voľby 2022: Yxo z Hexu: Začínam byť spokojný, ako to vyzerá s výsledkom Valla

Galéria fotiek (1) Matúš Vallo (vľavo)

BRATISLAVA - V Bratislave to vyzerá veľmi sľubne a snáď to tak dobré bude aj v rámci Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) a výsledku Juraja Drobu. Pri príchode do volebnej centrály Matúša Valla to s prihliadnutím na zverejnený exit poll povedal Tomáš "Yxo" Dohňanský, člen skupiny Hex a podporovateľ súčasného bratislavského primátora, ktorý sa v spojených voľbách opätovne uchádzal o mandát.