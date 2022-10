Voľby 2022: Spojené voľby na hornej Nitre boli pokojné a bez incidentov

Pod OVK v Prievidzi patril i susedný okres Partizánske. "Voľby boli pokojné, prebehli v súlade so zákonom. Bežné nedostatky, čo sa týka vybavenia volebných miestností alebo postupu, boli vybavené na mieste. Členovia komisie hovorili, že žiaden zásadný problém nebol, ktorý by sa dal charakterizovať ako porušenie volebného zákona, alebo že by to znamenalo zvýhodnenie alebo znevýhodnenie kandidáta," povedal vedúci odboru všeobecnej vnútornej správy na Okresnom úrade v Prievidzi Štefan Lednický.

Týka sa to podľa neho aj volebnej kampane. "Oficiálne sme nemali taký podnet, na základe ktorého by sa musela urobiť kontrola na mieste. Podnety sme v tejto súvislosti dostali, išlo o nepravdivé údaje na plagátoch alebo informácie cez Facebook. Nebol to však dôvod na to, aby sme vykonali kontrolu," doplnil.

V okresoch Prievidza a Partizánske nebolo podľa Lednického potrebné prerušiť voľby, je však možné, že hlasovať v niektorých okrskoch budú aj po 20.00 h, aby mohli všetci, ktorí sa dostavili pred volebné miestnosti, odvoliť.

Rovnako pokojné spojené voľby zaznamenali aj v okrese Bánovce nad Bebravou. Zapisovateľka tamojšej OVK Emília Kšiňanová potvrdila, že komisia nezaznamenala žiadne problémy a podnety, jej členovia navštívili i desať okrskov. "Slabšia účasť bola v meste Bánovce nad Bebravou alebo tam, kde je to viac-menej jasné. Ale v obciach, kde to bolo zaujímavejšie, bola účasť vyššia," skonštatovala.