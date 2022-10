Škandalózny incident v bratislavskom bare má dohru: Reakcia firmy na napadnutie gej páru vyvolala vlnu odporu, bojkot!

V sobotu minulý týždeň si bol Tomáš so svojím priateľom sadnúť v jednom z bratislavských podnikov. Potom, čo si pri stole dali letmú pusu, začal na nich jeden zo zákazníkov hádzať podpivníky. Prišlo aj na slovné urážky a, dokonca, sa mu pokúsil dať aj facku. Šokujúca bola reakcia manažéra podniku, ktorý namiesto agresora, vyhodil práve Tomáša s priateľom.

"Neveril som vlastným ušiam, pre istotu som sa ešte niekoľkokrát opýtal, či to myslí vážne, lebo my sme nič protizákonné neurobili," nechápe Tomáš. No manažér aj tak trval na tom, aby podnik opustili. "Pri takomto jednaní som mu povedal, že nemôže teraz od nás čakať, že mu zaplatíme. To už chlapík od vedľajšieho stola nerozdýchal a s hysterickým kričaním, že bu*ny nechcú zaplatiť prišiel ku mne. To už sa aj manažér vyhrážal, že zavolá políciu, s čím som viac než súhlasil a hovoril mu, že to mal urobiť už skôr. Polícia z ich strany však neprichádzala do úvahy, efektívnejšie boli vyhrážky. Keď som sa snažil zavolať políciu ja s tým, že zaplatím potom, keď príde polícia, už letela facka," opisuje Tomáš, no dodáva, že útočník netrafil.

Polícia podľa Tomášových slov vypočúvala agresora vnútri a jeho s priateľom pred podnikom. Potom zistili, že ich tvrdenia sa rozchádzajú. "Videl som, ako sa aj s policajtmi smejú," povedal Tomáš. Až na naliehanie dvojice, mala polícia vypočuť aj čašníčku, ktorá situáciu opísala rovnako ako Tomáš s jeho priateľom. Dokonca sa ich mali snažiť odhovoriť od trestného oznámenia.

Streľba na Zámockej

Video nie je vhodné pre maloletých a citlivé povahy

Nakoniec ho Tomáš podal v utorok na Generálnu prokuratúru. Do celej veci sa zapojil aj policajný prezident Štefan Hamran, ktorý dal preveriť aj postup bratislavskej hliadky. Prízvukuje, že polícia je tu pre všetkých a chráni každého.

Šokujúce vyjadrenie podniku

Po takmer týždni sa vyjadril aj samotný podnik. Svoj postoj zverejnil na sociálnej sieti. Namiesto upokojenia vášní, ich však viac rozpútal. Ľudia v kometároch to považujú za alibizmus, chránenie agresora a podnik sa chystajú bojkotovať.

"V reštaurácii bolo mnoho ďalších hostí, kvôli čomu sme sa snažili vzniknutý konflikt presunúť von z reštaurácie. Polícia bola privolaná aj z dôvodu odmietnutia úhrady účtu za konzumáciu v našej reštaurácii. S naším hosťom sme o vzniknutej situácii písomne komunikovali hneď na druhý deň po danom incidente. Polícii Slovenskej republiky sme samozrejme plne k dispozícii a poskytneme im všetky potrebné informácie. Subjektívny popis situácie, ktorý sa objavil na sociálnych sieťach jedného z hostí, ktorý bol účastníkom konfliktu je prudko emočne zafarbený a dopúšťa sa v ňom slovného hodnotenia vzhľadu iných našich hostí. V tomto prípade ide o jednostranný pohľad. Strhol však obrovskú vlnu nevôle bez toho, aby sme stihli vôbec reagovať či už na súkromnú písomnú komunikáciu alebo na komunikáciu na sociálnych sieťach. Vzhľadom k tejto skutočnosti a k tomu, že sme v písomnej komunikácii obdržali viacero vyhrážok, podávame trestné oznámenie za vyhrážanie a súvisiace poškodenie dobrého mena spoločnosti," napísalo vedenie podniku.

Galéria fotiek (2) Zdroj: Facebook/Kolkovna River Park

Čo sa stalo s čašníčkou a tým, že ona vypovedala rovnako, ako Tomáš a jeho priateľ, nekokretizovali. Isté však je, že týmto vyjadrením vyvolali u ľudí hnev. "Akože keby ma niekto zbije v reštaurácii a manažér príde a povie mi aby som zaplatil a odišiel tak asi by som tiež nezaplatil. Otrasný postoj. Na tom nie je nič politické chcieť trochu úcty a slušnosti. Akože keby niekto strieľa po vašich hosťoch tak im poviete aby zaplatili a radšej sa nechali strieľať vonku hej? Gratulujem. Niekedy sa nedá nevybrať si stranu. Buď ste slušný a tolerantný podnik alebo podporujete nenávisť. Vybrali ste si to druhé zjavne," napísal Martin.

"Akože keby ma niekto zbil v reštaurácii a manažér príde a povie mi. aby som zaplatil a odišiel, tak asi by som tiež nezaplatil. Otrasný postoj. Na tom nie je nič politické chcieť trochu úcty a slušnosti. Akože keby niekto strieľal po vašich hosťoch, tak im poviete, aby zaplatili a radšej sa nechali strieľať vonku, hej? Gratulujem. Niekedy sa nedá nevybrať si stranu. Buď ste slušný a tolerantný podnik alebo podporujete nenávisť. Vybrali ste si to druhé zjavne," pridala sa Andrea. Podobných komentárov sú pod príspevkom stovky.